Video Yaşam Beylikdüzü'nde kaldırımda oturan çocuklara araç çarptı: 1’i ağır 3 çocuk yaralandı
Beylikdüzü'nde kaldırımda oturan çocuklara araç çarptı: 1’i ağır 3 çocuk yaralandı

Beylikdüzü'nde kaldırımda oturan çocuklara araç çarptı: 1’i ağır 3 çocuk yaralandı

25.08.2024 | 14:36

İstanbul Beylikdüzü’nde kaldırımda oturan çocuklara araba çarptı. Kazada çocuklardan 1’i ağır olmak üzere 3’ü yaralanırken, kadın sürücünün olaydan sonra gözaltına alındığı öğrenildi. Yaşanan o kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre caddeden sokağa dönen araç sürücüsü, kaldırımda oturan 4 çocuğu görmeyerek çarptı. Olayda aracın çarptığı çocuklardan birinin durumunun ağır olduğu, ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Diğer çocuklardan ikisinin vücudunda kırıklar oluşurken, birinin ise kazadan yaralanmadan kurtuldu. Yaşanan olayda önce kaldırıma, ardından bir işyerine, sonrasında ise park halindeki arabaya çarparak durabilen kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaşanan kaza anları ise çevredeki bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Yaşanan kaza hakkında konuşan esnaf Mahmut Çelilli, "Bir kadın caddeden sokağa dönerken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda oturan çocuklara çarptı. 4 çocuktan biri kaçıp kendini kurtardı ama 3'üne araba çarptı. 2'si hafif yaralı ama birinin durumu ağır olduğunu öğrendim. Sağlık ekipleri geldi hemen, çocukları hastaneye götürdü. Sürücünün durumu da iyi değildi zaten, kendinde değildi. Çocukların ailesi de baya feryat etti, ağladılar" dedi.

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