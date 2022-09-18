Video Yaşam Beylikdüzü'nde kardeşine laf atanlara dehşeti yaşattı | Video
Beylikdüzü'nde kardeşine laf atanlara dehşeti yaşattı | Video

Beylikdüzü'nde kardeşine laf atanlara dehşeti yaşattı | Video

18.09.2022 | 10:17

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Beylikdüzü'nde, kardeşine laf attığı iddia edilen kişilere küfürler savuran ağabey, şüphelilerin kaçarken aracına çarpmaları üzerine sopayla otomobilin camlarına vurdu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Adnan Kahveci Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, kaldırımda yürüyen bir kadının yanına yanaşan otomobilin içindeki kişiler, "Gel eve bırakalım" diyerek laf atmaya başladı. Sözlü tacizin sürmesi üzerine kadın, durumu cep telefonu ile ağabeyine bildirdi. Olay yerine gelen ağabey, laf atan kişilerin içinde bulunduğu otomobilin önünü kesti. Araçtan inen adam, kardeşine laf attığı iddia edilen kişilere küfür ve hakaretler yağdırdı. Kardeşinin ve arkadaşlarının araya girmesi ile aracına binen ağabey, şüphelilerin olay yerinden ayrılmaya çalıştığı sırada aracına çarpması üzerine çılgına döndü. Tekrar aracından inen ağabey, önce otomobili yumruklamaya başladı. Daha sonra aracından sopa alan öfkeli adam, defalarca aracın camına vurdu. Sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen kişiler, otomobilleriyle kaçtı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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