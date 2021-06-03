Beylikdüzü'nde karısını döven kişiye çevredekilerden dayak | Video
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Beylikdüzü'nde restoran önünde karısına vuran kişiyi çevredekiler müdahale ederek dövdü.
Beylikdüzü Marina'daki olay dün saat 16.00 sıralarında yaşandı. Suriyeli olduğu belirtilen bir kişi, restoran çıkışı çocuklarının gözü önünde karısını dövdü. Kadın yere düşerek fenalaşırken dayakçı kocaya çevredekiler müdahale etti. Çevredekilerin dövdüğü dayakçı koca daha sonra eşini de alarak otomobille uzaklaştı. Polisin olayla ilgili incelemesinin sürdüğü öğrenildi.