Video Yaşam Beylikdüzü'nde kaza yapan kadın, eline sopa alıp tehditler savurdu | Video
Beylikdüzü'nde kaza yapan kadın, eline sopa alıp tehditler savurdu | Video

Beylikdüzü'nde kaza yapan kadın, eline sopa alıp tehditler savurdu | Video

14.01.2023 | 09:59

Beylikdüzü'nde maddi hasarlı kaza sonrası sinirlenen kadın sürücü, eline sopa alarak tehditler savurdu. Kaza yaptığı kişiye “Bir kelime daha söyle. Senin beynini patlatırım.” diyen kadını çevredeki vatandaşlar güçlükle sakinleştirirken yaşananlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 15.00 sıralarında Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi, Batı Trakya Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki iki araç arasında maddi hasarlı trafik kazası oldu. Kaza sonrası otomobil sahipleri arasında tartışma yaşanırken kadın sürücü, aracından çıkardığı sopa ile karşı tarafa hakaret etmeye başladı. Kaza yaptıkları adama karşı "Bir kelime daha söyle. Senin beynini patlatırım." diyerek tehditler savuran kadın, çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken tartışma, tarafların olay yerinden uzaklaşmasıyla son buldu. Yaşanan o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

"SENİN BEYNİNİ PATLATIRIM"
Kaza sonrası yaşanan tartışma anları, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde, maddi hasarlı kaza yapan iki kişi arasında çıkan tartışma sırasında, kadın sürücünün elindeki sopa ile tehditler savurduğu ve "Özür dilerim diyeceksin. Bir kelime daha söyle senin beynini patlatırım" dediği görülüyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Öfkeli grubun taksi sürücüsünü darp ettikleri anlar kamerada | Video 00:22
Öfkeli grubun taksi sürücüsünü darp ettikleri anlar kamerada | Video 14.01.2023 | 11:08
Ordu’da tünelde otomobil yangını kamerada | Video 01:22
Ordu'da tünelde otomobil yangını kamerada | Video 14.01.2023 | 10:13
Mersin’de yasa dışı bahis operasyonu: 2 tutuklama | Video 00:30
Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 2 tutuklama | Video 14.01.2023 | 10:40
Durdurulan tırın dorsesinde straforlar içinde 87 kilo esrar ele geçirildi: 6 gözaltı | Video 02:00
Durdurulan tırın dorsesinde straforlar içinde 87 kilo esrar ele geçirildi: 6 gözaltı | Video 14.01.2023 | 10:13
Kütahya’da kaçak akaryakıt operasyonu: 2 gözaltı | Video 00:48
Kütahya’da kaçak akaryakıt operasyonu: 2 gözaltı | Video 14.01.2023 | 09:59
Beylikdüzü’nde kaza yapan kadın, eline sopa alıp tehditler savurdu | Video 01:12
Beylikdüzü'nde kaza yapan kadın, eline sopa alıp tehditler savurdu | Video 14.01.2023 | 09:59
Maltepe’de otomobil minibüse arkadan çarptı: 4 yaralı | Video 03:30
Maltepe'de otomobil minibüse arkadan çarptı: 4 yaralı | Video 14.01.2023 | 09:13
Son Dakika: Haliç Köprüsü’nde otomobile silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var | Video 00:32
Son Dakika: Haliç Köprüsü'nde otomobile silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var | Video 14.01.2023 | 09:14
Tekirdağ’da 1’i çocuk 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video 01:03
Tekirdağ’da 1’i çocuk 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video 14.01.2023 | 09:13
Pencerenin demirine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı | Video 00:25
Pencerenin demirine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı | Video 13.01.2023 | 22:48
Dev projede tarih verildi: Türkiye’nin en büyüğü olacak... | Video 00:54
Dev projede tarih verildi: Türkiye’nin en büyüğü olacak... | Video 13.01.2023 | 22:41
Trafikte husumetlisine böyle kurşun yağdırdı | Video 03:24
Trafikte husumetlisine böyle kurşun yağdırdı | Video 13.01.2023 | 15:40
Kuyumcukent’te çalıştıkları iş yerinden gram gram 3 milyon değerinde altın çaldılar | Video 03:35
Kuyumcukent’te çalıştıkları iş yerinden gram gram 3 milyon değerinde altın çaldılar | Video 13.01.2023 | 15:40
Kuyumcukent’te çalıştıkları iş yerinden gram gram 3 milyon değerinde altın çaldılar | Video 03:35
Kuyumcukent’te çalıştıkları iş yerinden gram gram 3 milyon değerinde altın çaldılar | Video 13.01.2023 | 15:32
Dernekte kumar oynayan 35 kişiye 141 bin 925 lira ceza | Video 01:20
Dernekte kumar oynayan 35 kişiye 141 bin 925 lira ceza | Video 13.01.2023 | 15:31
Kuşadası’nda kamu arazisi operasyonunda 4 tutuklama | Video 00:16
Kuşadası’nda kamu arazisi operasyonunda 4 tutuklama | Video 13.01.2023 | 15:16
Çeşitli suç ve yıllarda hapis cezası bulunan zanlılar, şafak vakti yapılan operasyonla yakalandı | Video 00:38
Çeşitli suç ve yıllarda hapis cezası bulunan zanlılar, şafak vakti yapılan operasyonla yakalandı | Video 13.01.2023 | 14:03
Dengesini kaybeden yaşlı adam seyir halindeki tramvaya çarptı | Video 00:49
Dengesini kaybeden yaşlı adam seyir halindeki tramvaya çarptı | Video 13.01.2023 | 13:20
Tuzla’da İSKİ doğalgaz borusunu patlattı, AK Parti Teşkilat Bürosu küle döndü | Video 03:00
Tuzla'da İSKİ doğalgaz borusunu patlattı, AK Parti Teşkilat Bürosu küle döndü | Video 13.01.2023 | 13:20
İstiklal saldırısının planlayıcısını kaçıran Hazni Gölge’nin ifadeleri ortaya çıktı | Video 01:10
İstiklal saldırısının planlayıcısını kaçıran Hazni Gölge’nin ifadeleri ortaya çıktı | Video 13.01.2023 | 13:20

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA