Beylikdüzü'nde kaza yapan kadın, eline sopa alıp tehditler savurdu | Video
Beylikdüzü'nde maddi hasarlı kaza sonrası sinirlenen kadın sürücü, eline sopa alarak tehditler savurdu. Kaza yaptığı kişiye “Bir kelime daha söyle. Senin beynini patlatırım.” diyen kadını çevredeki vatandaşlar güçlükle sakinleştirirken yaşananlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
"SENİN BEYNİNİ PATLATIRIM"
Kaza sonrası yaşanan tartışma anları, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde, maddi hasarlı kaza yapan iki kişi arasında çıkan tartışma sırasında, kadın sürücünün elindeki sopa ile tehditler savurduğu ve "Özür dilerim diyeceksin. Bir kelime daha söyle senin beynini patlatırım" dediği görülüyor.
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