Video Yaşam Beylikdüzü’nde kedi kurtarma operasyonu kamerada | Video
Beylikdüzü’nde kedi kurtarma operasyonu kamerada | Video

Beylikdüzü’nde kedi kurtarma operasyonu kamerada | Video

28.11.2022 | 09:37

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Beylikdüzü’nde bir parkın demir parmaklıklarına kafasını sıkıştıran sokak kedisi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarma operasyonu ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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Beylikdüzü Barış Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde bir parkta sokak kedisi, başını demir parmaklıklara sıkıştırmış şekilde bulundu. Kedinin kafasını çıkaramadığını ve halsiz şekilde yattığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine ihbar etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kedinin sıkıştığı yerdeki demirleri, demir makası ile kesti. Yaklaşık bir dakika süren operasyonun ardından kurtarılan kedi, vatandaşlar tarafından veterinere götürülürken Yaşanan o anlar ise çevredeki bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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