Beylikdüzü'nde "Kız arkadaşıma baktın" kavgası kamerada | Video 07.01.2024 | 11:36 Beylikdüzü’nde kız arkadaşına baktığını iddia eden şahıs ile iki kişi arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, geçtiğimiz Cuma gece saatlerinde Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir alışveriş merkezi önünde üç erkek şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışmanın sebebinin şahıslardan birinin, diğerinin yanındaki kız arkadaşına bakması olduğu iddia edilirken taraflar arasında sinirler gerildi. Birbirlerine ettikleri hakaretler sonrası yumruk ve tekmelerle kavga eden şahısları, olayı gören çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırdı. Tarafların dağılması ile olay son bulurken yaşanan kavga anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. görüntülerde şahısların tartıştıktan sonra birbirini yere yatırıp yumrukladığı ve vatandaşların kavgayı ayırmaya çalıştığı görüldü.