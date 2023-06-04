Beylikdüzü'nde komşuların bisiklet kavgasına biber gazlı müdahale | Video
Beylikdüzü'nde bir şahıs komşusunun çocuğuna bisikletini etrafa çarpması sebebiyle tokat atınca aileler arasında sopalı kavga çıktı. Kavga polis ekiplerinin biber gazlı müdahalesiyle biterken yaşanan anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
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