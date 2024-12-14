Video Yaşam Beylikdüzü'nde otoparkta tartıştıkları kişinin önünü kesip silahla ateş açtılar: 1 ölü | Video
Beylikdüzü'nde otoparkta tartıştıkları kişinin önünü kesip silahla ateş açtılar: 1 ölü | Video

Beylikdüzü'nde otoparkta tartıştıkları kişinin önünü kesip silahla ateş açtılar: 1 ölü | Video

14.12.2024 | 15:16

Beylikdüzü'nde bir kafenin otoparkında çıkan tartışmada 4 kişi Muharrem Can Kurtuluş (27) 'un önünü kesip silahlı saldırıda bulundu. Kurtuluş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kiralık araç ile kaçan şüpheliler polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 01.00 sıralarında Beylikdüzü Marina'da meydana geldi. İddiaya göre, Muharrem Can Kurtuluş arkadaşıyla birlikte aracını otoparka park ettikten sonra kafeye doğru gittiği sırada otoparkta görevlileriyle tartışan 4 kişiyi sakinleştirmeye çalıştı. Şüpheli 4 kişi Kurtuluş'la kavga etmeye başladı. Çevredekilerin müdahalesiyle taraflar sakinleştirildi. Kurtulmuş otoparktan çıkacağı sırada 4 şüpheli tarafından aracının önü kesildi. Kurtuluş aracından indiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Kurtuluş'u ambulansla hastaneye kaldırdı. Kurtuluş hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri güvenlik kameralarını inceledi. Silahlı saldırı sonrası otoparktan çıkan 34 MHG 411 plakalı aracı araştıran ekipler, bir kiralama şirketine ait olduğunu öğrendi.

BALKONDAN ATLADI, KAÇARKEN YAKALANDI

Aracın Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 2258. Sokak'ta park edilmiş olduğunu tespit eden ekipler, sokağa gitti. Sokakta polisleri gören Asil Can A. (20) hızla kaçmaya çalışırken kısa sürede yakalandı. Acil Can A.'nın saldırıyı gerçekleştiren kişilerin kaldığı evi söylemesi üzerine eve baskın yapıldı. Evde polislerin geldiğini gören Atakan G. (25) balkondan atlayıp kaçarken yakalandı. Evde arama yapan ekipleri kapının arkasında saklanan Taha K. (27) ve Sonkan G. (19)'yi de yakaladı. Gözaltına alınan 4 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

1 KİLO 210 GRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet hassas terazi ile bin 210 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli Atakan G.'nin ise daha önceden emniyette suç kaydının olduğu öğrenildi.

'BASKINLA YAKALANIYORLAR'

Hayatını kaybeden Muharrem Can Kurtulmuş'un arkadaşı Muhammed Atış, "Otopark çıkışında 4 şahsın şüpheli hareketleri vardı. O esnada otoparkçı durumu polise ihbar ediyor. O sırada bir kargaşa oluyor. Arkadaşımız Muharrem'de o esnada oradan geçiyordu. Bunlar Muharrem'e sataştıktan sonra dağılıyor. Şahıslar daha sonra geri geliyor. Silahlı saldırı meydana geliyor. Akabinde arkadaşımızı kaybediyoruz. Şahıslar evlerinde baskınla yakalanıyor. Üzerlerinden uyuşturucu çıktı. Bu şahıslar polise de saldırıda bulunuyor. Çok sevdiğim bir kardeşimdi. Biz beraber büyüdük zaten. Kendi halinde iyi bir insandı. Herkes de tanır ve severdi. Maalesef böyle talihsiz bir olay gerçekleşti. Annesine trafik kazası dedik, izah bile edemedik. Nasıl anlatacağız" dedi.

CENAZE AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Muharrem Can Kurtuluş'un cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından Kurtuluş'un cenazesi ailesine teslim edildi. Cenaze namazının, ikindi vaktinde Beylikdüzü İhlas Marmara Evleri Camii'nde kılınacağı öğrenildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Beylikdüzü’nde otoparkta tartıştıkları kişinin önünü kesip silahla ateş açtılar: 1 ölü | Video 02:54
Beylikdüzü'nde otoparkta tartıştıkları kişinin önünü kesip silahla ateş açtılar: 1 ölü | Video 14.12.2024 | 15:16
Rize’de kar ve dolu yağarken denizde hortum böyle görüntülendi | Video 04:29
Rize'de kar ve dolu yağarken denizde hortum böyle görüntülendi | Video 14.12.2024 | 15:16
Mardin’de şiddetli fırtına çatı uçurdu | Video 00:28
Mardin'de şiddetli fırtına çatı uçurdu | Video 14.12.2024 | 15:15
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi traktörün altında kaldı | Video 00:33
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi traktörün altında kaldı | Video 14.12.2024 | 13:54
Kendisini polis olarak tanıtıp vatandaşı 36 bin 800 dolar dolandırdı | Video 01:01
Kendisini polis olarak tanıtıp vatandaşı 36 bin 800 dolar dolandırdı | Video 14.12.2024 | 12:12
Zeytinburnu’nda 10 günde 8 otomobilin konsolunu çalan şüpheli tutuklandı | Video 04:28
Zeytinburnu'nda 10 günde 8 otomobilin konsolunu çalan şüpheli tutuklandı | Video 14.12.2024 | 12:10
FETÖ il sorumlusunun da olduğu 8 şüpheli tutuklandı | Video 01:01
FETÖ il sorumlusunun da olduğu 8 şüpheli tutuklandı | Video 14.12.2024 | 11:42
Evden kaçıp çatıda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı | Video 01:01
Evden kaçıp çatıda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı | Video 14.12.2024 | 10:51
Van’da kardan dolayı kapanan 119 yerleşim yerinin yolu açıldı | Video 01:15
Van’da kardan dolayı kapanan 119 yerleşim yerinin yolu açıldı | Video 14.12.2024 | 10:36
Kamyonet yaşlı adamı böyle ezdi! Feci kaza kamerada | Video 00:44
Kamyonet yaşlı adamı böyle ezdi! Feci kaza kamerada | Video 14.12.2024 | 09:57
Kadıköy’de emlakçı kavgasında kan aktı: 2 ölü | Video 01:11
Kadıköy’de emlakçı kavgasında kan aktı: 2 ölü | Video 14.12.2024 | 09:40
Üsküdar’da otomobil alev alev yandı | Video 00:17
Üsküdar'da otomobil alev alev yandı | Video 14.12.2024 | 08:34
Artvin’de etkili olan fırtına nedeniyle bir ağaç okulun üzerine devrildi | Video 02:15
Artvin’de etkili olan fırtına nedeniyle bir ağaç okulun üzerine devrildi | Video 14.12.2024 | 08:34
Evden 40 bin liralık altın çalan hırsızlar tutuklandı | Video 00:11
Evden 40 bin liralık altın çalan hırsızlar tutuklandı | Video 13.12.2024 | 16:17
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama | Video 00:53
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama | Video 13.12.2024 | 16:11
Esenyurt’ta taksicinin acı ölümü kamerada: El frenini çekmeyi unutunca aracın altında kaldı! | Video 01:09
Esenyurt’ta taksicinin acı ölümü kamerada: El frenini çekmeyi unutunca aracın altında kaldı! | Video 13.12.2024 | 14:51
Kripto para borsası aracılığıyla 219 milyon liralık vurgun yapan 6 şüpheli gözaltına alındı | Video 02:55
Kripto para borsası aracılığıyla 219 milyon liralık vurgun yapan 6 şüpheli gözaltına alındı | Video 13.12.2024 | 14:42
Eşinin ölümüne inanmakta zorlandı, Çocuklarıma nasıl söyleyeceğim diyerek gözyaşı döktü | Video 03:40
Eşinin ölümüne inanmakta zorlandı, “Çocuklarıma nasıl söyleyeceğim” diyerek gözyaşı döktü | Video 13.12.2024 | 14:16
Change araç operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 03:12
Change araç operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 13.12.2024 | 13:27
İyilik Yolu, Somalili aileleri kalkındıracak! | Video 01:01
İyilik Yolu, Somalili aileleri kalkındıracak! | Video 13.12.2024 | 12:02

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA