Beylikdüzü'nde panelvan otomobilin üzerine devrildi | Video
BEYLİKDÜZÜ'nde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, panelvana çarptı. Çarpmanın etkisiyle panelvan seyir halindeki otomobilin üzerine devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:36
Beylikdüzü'nde panelvan otomobilin üzerine devrildi | Video 04.04.2023 | 16:06
02:04
Kalenin seyir terasından düşen tıp öğrencisi, toprağa verildi | Video 04.04.2023 | 15:07
01:54
Bağcılar'da beyzbol sopalı kavga kamerada: 1 ölü | Video 04.04.2023 | 14:40
01:45
01:02
00:37
04:45
00:23
05:38
Kuzuların anneleriyle buluşmaları dron ile görüntülendi | Video 04.04.2023 | 12:09
00:51
Sancaktepe'de hastane yöneticisi silahlı saldırıda öldürüldü! | Video 04.04.2023 | 12:24
01:17
03:03
Sultangazi'de iş yeri sahibinin kaçırılması güvenlik kamerasında | Video 04.04.2023 | 11:59
02:24
04:51
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 4 Nisan 2023 Salı atv izle! | Video 04.04.2023 | 10:39
00:14
Mersin'de DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı | Video 04.04.2023 | 10:40
00:28
Yaşlı adamın 1.5 milyon lirasını alan şahıslar adliyeye sevk edildi | Video 04.04.2023 | 10:22
01:09
AFAD'dan 25 metre derinlikte yavru köpek kurtarma operasyonu | Video 04.04.2023 | 10:18
00:55
Adana'da uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı | Video 04.04.2023 | 10:16
01:11
FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yapılanmasına 17 gözaltı kararı | Video 04.04.2023 | 10:02