Video Yaşam Beylikdüzü'nde plastik fabrikasındaki yangına müdahale sürüyor | Video
Beylikdüzü'nde plastik fabrikasındaki yangına müdahale sürüyor | Video

Beylikdüzü'nde plastik fabrikasındaki yangına müdahale sürüyor | Video

24.11.2024 | 11:42

Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi'nde plastik malzeme fabrikasında çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı. Yangına 124 araç ve 300 itfaiye eriyle müdahale edildi.İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken, çökme riskine karşı olay yerinde geniş güvenlik önlemi alındı.

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Yangın Cumartesi sabahı saat 04.00 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde bulunan Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi 2'nci Cadde'de 6 bin metrekare büyüklüğündeki 5 katlı iş yerinde başladı. Hızla büyüyen yangın sırasında zaman zaman patlamalar da yaşandı. Yangına çevre ilçelerden, ardından İstanbul Avrupa ve Asya kıtasındaki birimlerinden takviye itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ve sağlık ekiplerinin de hazır tutulduğu bölgedeki yangına 124 araç ve 300 itfaiye eri müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede bitişikteki binaya sıçradı.Yangın sırasında binanın birinci katında kısmi çökme meydana geldi.

ÇÖKME RİSKİNE KARŞI ÖNLEM
Sabahın ilk ışıklarıyla yangının geride bıraktığı hasar da günyüzüne çıktı. Yangında plastik fabrikası küle döndü. Maddi hasarın büyük olduğu yangında ölen ya da yaralanan olmadı. İtfaiye ekipleri ise çökme riskine karşı güvenlik önlemi aldı; ekiplerin bölgedeki bekleyişi sürüyor.

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