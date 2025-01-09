Beylikdüzü'nde silahlı 'laf atma' kavgası kamerada: 3 yaralı | Video 09.01.2025 | 12:04 İstanbul Beylikdüzü'nde aynı mahallede oturan gençler arasında ‘laf atma' yüzünden çıkan silahlı kavgada, darp edilen 3 kişi yaralandı. Kavga anları ve silah sesleri vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, aynı mahallede oturan 2 grup genç arasında 'laf atma' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü. Çıkan kavga sonrası polisin gelmesiyle kaçan gençler birkaç saat sonra aynı noktaya bu kez silahları ile geldi. Olayda 3 kişi darp edilerek yaralanırken polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Kavgada yaşanan anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde gençlerin tekme tokat kavgası, polisin gelişi ve sonrasında tekrar yaşanan kavgada duyulan silah sesleri yer aldı.