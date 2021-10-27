Video Yaşam Beylikdüzü'nde TIR'a arkadan çarpan servis minibüsü devrildi | Video
Beylikdüzü'nde TIR'a arkadan çarpan servis minibüsü devrildi | Video

Beylikdüzü'nde TIR'a arkadan çarpan servis minibüsü devrildi | Video

27.10.2021 | 09:41

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Beylikdüzü Ambarlı Limanı yolunda TIR'a arkadan çarpan servis aracı devrildi. Kazada 8 kişi yaralanırken, yol trafiğe kapandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Beylikdüzü Ambarlı Limanı yolunda TIR'a arkadan çarpan servis aracı devrildi. Kazada 8 kişi yaralanırken, yol trafiğe kapandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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