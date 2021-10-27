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OTOMATİK OYNAT
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İstanbul’da "Mari" operasyonu! 295 kilo ele geçirildi | Video 27.10.2021 | 10:54
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Jirki aşiretinden düğünler için radikal karar 27.10.2021 | 10:53
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Polis torbacıyı kurye kılığına girerek yakaladı | Video 27.10.2021 | 10:25
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İstanbullu sürücülerin scooter isyanı: "Hayalet gibi her yerden çıkıyorlar" 27.10.2021 | 10:25
00:33
Çırağını hortumla döven iş yeri sahibi gözaltında | Video 27.10.2021 | 10:31
02:14
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Damat düğünde dehşet saçtı: 2 yaralı 27.10.2021 | 10:17
01:04
Konya'da boş binadaki yangın büyümeden söndürüldü 27.10.2021 | 10:17
03:49
Bu da 2 buçuk metrelik "piton döner" 27.10.2021 | 10:05
00:19
Beylikdüzü'nde TIR'a arkadan çarpan servis minibüsü devrildi | Video 27.10.2021 | 09:41
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Güngören'de yankesicilere operasyon | Video 27.10.2021 | 09:41
01:58
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Küçük Hasan'a polislerden duygusal sürpriz 27.10.2021 | 09:49
02:54
Şanlıurfa'da iki grup birbirine girdi: 5 yaralı 27.10.2021 | 09:40
05:07
Sokak düğününde ortalık savaş alanına döndü | Video 27.10.2021 | 09:38
01:19
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Devrilen tır otoyolu kapattı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu 27.10.2021 | 09:27
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Sultangazi'de kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuk kamerada 27.10.2021 | 09:28
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İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması | Video 27.10.2021 | 09:11
Beylikdüzü Ambarlı Limanı yolunda TIR'a arkadan çarpan servis aracı devrildi. Kazada 8 kişi yaralanırken, yol trafiğe kapandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Beylikdüzü Ambarlı Limanı yolunda TIR'a arkadan çarpan servis aracı devrildi. Kazada 8 kişi yaralanırken, yol trafiğe kapandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.