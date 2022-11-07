Video Yaşam Beylikdüzü'ndeki AVM'de yumruklu kavga | Video
Beylikdüzü'ndeki AVM'de yumruklu kavga | Video

Beylikdüzü'ndeki AVM'de yumruklu kavga | Video

07.11.2022 | 10:25

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Beylikdüzü'nde bulunan bir  AVM'inin yemek katında iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Boks maçını aratmayan yumruklu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, dün 16.00 sıralarında Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan bir AVM'de meydana geldi. Yemek katında iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Boks maçını aratmayan kavgada yumruklar havada uçuştu. Çevredekilerin müdahalesiyle son bulan kavga cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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