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OTOMATİK OYNAT
00:09
Beylikdüzü'ndeki AVM'de yumruklu kavga | Video 07.11.2022 | 10:25
01:05
Ümraniye ve Bağcılar'da yol kapatıp asker eğlencesi düzenlediler | Video 07.11.2022 | 10:25
02:36
Hasta almaya gelen 3 sağlık çalışanına sopalarla saldırdılar | Video 07.11.2022 | 10:25
01:16
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İstanbul'da 11 ayda 148 bin yabancı hakkında işlem yapıldı | Video 07.11.2022 | 10:12
01:45
Bursa'da kaza sonrası çıkan kavga kamerada | Video 07.11.2022 | 10:08
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Maltepe'de sürücülerin yol ortasındaki yumruklu kavgası kamerada | Video 07.11.2022 | 09:36
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01:17
Adana'da otoyolda feci kaza: 1 ölü | Video 07.11.2022 | 09:16
00:32
Bakkal dükkanında uyuşturucu satan 2 şüpheli tutuklandı | Video 07.11.2022 | 08:58
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Van’da değişik suçlardan 18 kişi tutuklandı | Video 07.11.2022 | 08:58
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TEM’de akılalmaz kaza! Şakalaşırken motosikletten düştüler | Video 07.11.2022 | 08:55
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Maltepe’de sürücülerin yol ortasındaki yumruklu kavgası kamerada | Video 07.11.2022 | 01:37
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Bodrum'da sağanak etkili oldu, yollar göle döndü | Video 06.11.2022 | 23:26
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Beylikdüzü'nde bulunan bir AVM'inin yemek katında iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Boks maçını aratmayan yumruklu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.