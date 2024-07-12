Beylikdüzü'ndeki korkunç cinayetin zanlısı adliyeye sevk edildi | Video
Beylikdüzü'nde 23 yaşındaki Erva R.A.'yı boğarak öldürüp cesedi ise 6 parçaya ayırarak poşetle bir inşaata atan katil zanlısı F.D., Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
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