Video Yaşam Beylikdüzü'ndeki korkunç cinayetin zanlısı adliyeye sevk edildi | Video
Beylikdüzü'ndeki korkunç cinayetin zanlısı adliyeye sevk edildi | Video

Beylikdüzü'ndeki korkunç cinayetin zanlısı adliyeye sevk edildi | Video

12.07.2024 | 15:22

Beylikdüzü'nde 23 yaşındaki Erva R.A.'yı boğarak öldürüp cesedi ise 6 parçaya ayırarak poşetle bir inşaata atan katil zanlısı F.D., Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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