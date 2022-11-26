Video Yaşam Beyoğlu’nda 1 kişinin öldüğü kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video
Beyoğlu’nda 1 kişinin öldüğü kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video

Beyoğlu’nda 1 kişinin öldüğü kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video

26.11.2022 | 16:54

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Beyoğlu’nda 1’i polis 2 kişinin yaralandığı ve 1 kişinin hayatını kaybettiği olayda kavga anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken görüntülerde, bir kişinin silahla başka birine ateş açtığı ve daha sonra oradan koşarak uzaklaştığı görüldü.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, gece saat 03.10 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde yaşandı. İki grup arasında çıkan tartışma sırasında ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri arasında çatışma yaşandı. Olayda 1'i polis 2 kişi yaralanırken 1 kişi ise hayatını kaybetti. Kavga sırasında, E.T isimli şahsı bacağından silahla yaralayan Göktuğ Efe Yılmaz isimli şahıs, polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Ekiplerin dur ihtarına uymayarak Tarlabaşı Bulvarına doğru kaçan Göktuğ Efe Yılmaz isimli şahıs, polis memuru M.B.E'ye ateş açarak bacağından yaraladı. Bacağından yaralanan polis memuru o esnada Göktuğ Efe Yılmaz isimli şahsa ateş açarak göğsünden vurdu. Şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Polis memuru M.B.E ise Taksim İlkyardım Hastanesi'ne kaldırılarak tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Yaşanan olay ile ilgili ise yeni görüntüler ortaya çıktı.

OLAY ANINA AİT YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Yaşanan kavgaya ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iki grubun tartıştığı sonrasında ise Göktuğ Efe Yılmaz isimli şahsın E.T isimli şahsa ateş açarak bacağından yaraladığı daha sonra da olay yerinden hızla uzaklaştığı görülüyor.

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