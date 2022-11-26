Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:24
Beyoğlu’nda 1 kişinin öldüğü kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 26.11.2022 | 16:54
02:52
Kartepe’de kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı | Video 26.11.2022 | 15:07
01:14
01:35
05:41
Beyaz örtüyle kaplanan Ilgaz Dağı böyle görüntülendi | Video 26.11.2022 | 12:17
00:21
Batman’da etkili olan kar yağışı köyleri beyaza bürüdü | Video 26.11.2022 | 12:17
08:13
06:33
00:53
00:38
FETÖ operasyonunda 5 tutuklama | Video 26.11.2022 | 11:11
01:07
00:59
00:48
00:29
İzmir'de 3.2 büyüklüğünde deprem | Video 26.11.2022 | 09:17
03:03
Yolcu minibüsü şarampole devrildi: 7 yaralı | Video 25.11.2022 | 13:17
03:54
Beylikdüzü’nde tır parkında yangın! 4 tır kullanılamaz hale geldi | Video 26.11.2022 | 09:17
01:04
Bursa’da meyve yüklü tır devrildi : 1 yaralı | Video 26.11.2022 | 09:17
00:40
Yolcu otobüsü kayarak yoldan çıktı, facia ucuz atlatıldı | Video 26.11.2022 | 09:17
00:41
Bebek arabası var diye dolmuşa almadı! "Çalışmıyorum, hadi git!" | Video 25.11.2022 | 16:44
Beyoğlu’nda 1’i polis 2 kişinin yaralandığı ve 1 kişinin hayatını kaybettiği olayda kavga anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken görüntülerde, bir kişinin silahla başka birine ateş açtığı ve daha sonra oradan koşarak uzaklaştığı görüldü.
OLAY ANINA AİT YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Yaşanan kavgaya ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iki grubun tartıştığı sonrasında ise Göktuğ Efe Yılmaz isimli şahsın E.T isimli şahsa ateş açarak bacağından yaraladığı daha sonra da olay yerinden hızla uzaklaştığı görülüyor.