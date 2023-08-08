Beyoğlu’nda 11 kişiyi kapkaç yapan şahıs kamerada | Video
İstanbul’da 11 kişinin telefonunu çalıntı motosiklet kullanarak kapkaç yapan şahıs, son işinde Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri yakalandı. Gözaltına alınan ve 31 suç kaydı bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kapkaç anları ise kameralara yansıdı.
BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI
Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, çalıntı olduğu öğrenilen motosiklet ile ilgili çalışmaları kapsamında şüphelilerden birinin Suriye vatandaşı Abed T. (19) olduğunu belirledi. Yapılan çalışma sonucu şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin öncesinde de benzer suçlardan 31 suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Hakkında 12 motosikletli kapkaç, bir motosiklet hırsızlığı olmak üzere 13 ayrı olaydan adli işlem yapılan şüpheli Abed T. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis şüphelinin diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
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