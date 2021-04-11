Beyoğlu’nda 2 çocuk bıçakla araçların lastiği patlatıp aynalarına zarar verdi | Video

Beyoğlu’nda gece saatlerinde bir sokağa gelen iki çocuk, farklı günlerde park halindeki 20 aracın lastiğini bıçakla patlattı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda adeta isyan eden mahallelinin şikayeti üzerine iki çocuk, Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği görevlileri tarafından muhafaza altına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan çocuklar ailelerine teslim edildi.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 02.00 sıralarında Beyoğlu Sururi Mehmet Efendi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde işe gitmek için evlerinden çıkan çok sayıda vatandaş araç lastiklerinin bıçaklandığını gördü. Bunun üzerine vatandaşlar sokaktaki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye başladı. Görüntülerde iki çocuğun araçların yakına yaklaşıp bıçakla lastikleri patlattığını gören Taner Kiziroğlu (40), polis ekiplerine ihbarda bulundu.

ÇOCUKLAR POLİSE YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, çalışma başlattı. Görüntüleri incelemeye alan polis, vatandaşların da emniyette şikayetçi olması üzerine çevrede yaptığı çalışmalar sonucunda lastikleri bıçaklayan iki çocuğun önce eşkalini ardından da kimliğini tespit etti. Yanına giden Beyoğlu polisi, 13 yaşındaki Emirhan Ç. ile 9 yaşındaki Muhammed O'yu muhafaza altına aldı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen çocuklar ardından Beyoğlu Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi. Büroda işlemleri yapılan çocuklar ailelerine teslim edilirken, 13 yaşındaki Emirhan Ç'nin ise önümüzdeki hafta "mala zarar verme" suçundan çocuk savcısına ifade vereceği öğrenildi. Öte yandan çocukların lastikleri patlattığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

"BEN 40 YILDIR BURADA YAŞIYORUM, BÖYLESİNE GÖRMEDİM"

Olayla ilgili konuşan bir vatandaş, "Sabah işe gitmek için evden çıktık ve araçlarımıza doğru yöneldik. Camdan baktığımda komşun aracının lastiğinin patladığını gördüm. Kameralara baktık, her şey ortada ama biz 1 aydır bunlardan bıktık. Komşumun hastaneye giderken lastiğinin patladığını görüyorum. Peşinden kardeşim arıyor, onunda lastiğini patlatıyorlar. Bundan 1 ay önce arkadaşımdan aldığım aracımın aynasını kırıyorlar ve lastiklerini patlatıyorlar. Aşağı sokaktaki tüm araçların camları kırılıyor ve lastikleri patlatılıyor. Yani biz bunlardan bıktık. İş yapmayan lastikçi dua ediyor. Bunlar çocuk ama yaptıran başkası. Ben 40 yıldır burada yaşıyorum, böylesine görmedim" dedi.