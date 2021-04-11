Video Yaşam Beyoğlu’nda 2 çocuk bıçakla araçların lastiği patlatıp aynalarına zarar verdi | Video

Beyoğlu’nda 2 çocuk bıçakla araçların lastiği patlatıp aynalarına zarar verdi | Video

Beyoğlu’nda 2 çocuk bıçakla araçların lastiği patlatıp aynalarına zarar verdi | Video
11.04.2021 | 10:26

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bursa'da eşini önce ölümle tehdit etti, sonra bıçakla saldırdı | Video 03:03
Bursa'da eşini önce ölümle tehdit etti, sonra bıçakla saldırdı | Video 11.04.2021 | 10:55
Bakan Kurum Ankara'daki apartmanla ilgili canlı yayında konuştu | Video 02:48
Bakan Kurum Ankara'daki apartmanla ilgili canlı yayında konuştu | Video 11.04.2021 | 11:00
Apartmana hırsızlığa geldiler, ev sahibine böyle yakalandılar | Video 02:08
Apartmana hırsızlığa geldiler, ev sahibine böyle yakalandılar | Video 11.04.2021 | 10:55
Beyoğlu’nda 2 çocuk bıçakla araçların lastiği patlatıp aynalarına zarar verdi | Video 02:45
Beyoğlu’nda 2 çocuk bıçakla araçların lastiği patlatıp aynalarına zarar verdi | Video 11.04.2021 | 10:26
Ümraniye’de minibüs ile ticari taksi çarpıştı | Video 01:11
Ümraniye’de minibüs ile ticari taksi çarpıştı | Video 11.04.2021 | 10:11
Kısıtlama saatinde trafikte yok artık dedirten hareket | Video 00:33
Kısıtlama saatinde trafikte "yok artık" dedirten hareket | Video 11.04.2021 | 10:06
Sultanbeyli’de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada | Video 01:49
Sultanbeyli’de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada | Video 11.04.2021 | 10:00
Dilan Koç'tan yeni paylaşım Yanımda olan herkese teşekkürler | Video 00:55
Dilan Koç'tan yeni paylaşım "Yanımda olan herkese teşekkürler" | Video 11.04.2021 | 09:38
Ömerli Barajında doluluk oranı rekor seviyeye ulaştı | Video 02:20
Ömerli Barajında doluluk oranı rekor seviyeye ulaştı | Video 11.04.2021 | 09:13
Aydın'da 5 yıldızlı otelde parti. Tedbirler unutuldu | Video 00:40
Aydın'da 5 yıldızlı otelde parti. Tedbirler unutuldu | Video 11.04.2021 | 09:17
Park halindeki otomobil alev alev yandı | Video 02:15
Park halindeki otomobil alev alev yandı | Video 11.04.2021 | 08:54
Psikolojik sorunları olan genç yürekleri ağızlara getirdi | Video 01:24
Psikolojik sorunları olan genç yürekleri ağızlara getirdi | Video 11.04.2021 | 07:59
Kısıtlamayı delip kaza yapan alkolü sürücünün yalanını polis böyle ortaya çıkardı | Video 06:37
Kısıtlamayı delip kaza yapan alkolü sürücünün yalanını polis böyle ortaya çıkardı | Video 11.04.2021 | 08:32
Hem uyuşturucu hem sahte para imal ettiler! Önce zehirlediler; sonra dolandırdılar | Video 00:26
Hem uyuşturucu hem sahte para imal ettiler! Önce zehirlediler; sonra dolandırdılar | Video 11.04.2021 | 08:54
Ankara'da Açelya Apartmanı'nın çatısı böyle çöktü | Video 02:21
Ankara'da Açelya Apartmanı'nın çatısı böyle çöktü | Video 11.04.2021 | 07:59
Yüzlerce kuzu anneleriyle buluştu, o anlar renkli görüntüler oluşturdu | Video 05:41
Yüzlerce kuzu anneleriyle buluştu, o anlar renkli görüntüler oluşturdu | Video 10.04.2021 | 19:52
İstanbul'da doğum günü partisi için bir araya gelen 17 kişiye ceza yağdı! | Video 01:35
İstanbul'da doğum günü partisi için bir araya gelen 17 kişiye ceza yağdı! | Video 10.04.2021 | 19:49
Metroda taze fasulye ayıklayan teyzenin görüntüleri sosyal medyada olay oldu 00:33
Metroda taze fasulye ayıklayan teyzenin görüntüleri sosyal medyada olay oldu 10.04.2021 | 18:46
Bursa'da bir kişinin marketten şampuanları pantolonun içine koyduğu anlar kameralara yansıdı | Video 00:58
Bursa'da bir kişinin marketten şampuanları pantolonun içine koyduğu anlar kameralara yansıdı | Video 10.04.2021 | 18:31
Hemşirenin otomobiliyle 30 metreden bahçeye böyle uçtuğu anlar kameralara yansıdı 00:54
Hemşirenin otomobiliyle 30 metreden bahçeye böyle uçtuğu anlar kameralara yansıdı 10.04.2021 | 16:19

Beyoğlu’nda gece saatlerinde bir sokağa gelen iki çocuk, farklı günlerde park halindeki 20 aracın lastiğini bıçakla patlattı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda adeta isyan eden mahallelinin şikayeti üzerine iki çocuk, Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği görevlileri tarafından muhafaza altına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan çocuklar ailelerine teslim edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 02.00 sıralarında Beyoğlu Sururi Mehmet Efendi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde işe gitmek için evlerinden çıkan çok sayıda vatandaş araç lastiklerinin bıçaklandığını gördü. Bunun üzerine vatandaşlar sokaktaki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye başladı. Görüntülerde iki çocuğun araçların yakına yaklaşıp bıçakla lastikleri patlattığını gören Taner Kiziroğlu (40), polis ekiplerine ihbarda bulundu.

ÇOCUKLAR POLİSE YAKALANDI
İhbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, çalışma başlattı. Görüntüleri incelemeye alan polis, vatandaşların da emniyette şikayetçi olması üzerine çevrede yaptığı çalışmalar sonucunda lastikleri bıçaklayan iki çocuğun önce eşkalini ardından da kimliğini tespit etti. Yanına giden Beyoğlu polisi, 13 yaşındaki Emirhan Ç. ile 9 yaşındaki Muhammed O'yu muhafaza altına aldı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen çocuklar ardından Beyoğlu Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi. Büroda işlemleri yapılan çocuklar ailelerine teslim edilirken, 13 yaşındaki Emirhan Ç'nin ise önümüzdeki hafta "mala zarar verme" suçundan çocuk savcısına ifade vereceği öğrenildi. Öte yandan çocukların lastikleri patlattığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

"BEN 40 YILDIR BURADA YAŞIYORUM, BÖYLESİNE GÖRMEDİM"
Olayla ilgili konuşan bir vatandaş, "Sabah işe gitmek için evden çıktık ve araçlarımıza doğru yöneldik. Camdan baktığımda komşun aracının lastiğinin patladığını gördüm. Kameralara baktık, her şey ortada ama biz 1 aydır bunlardan bıktık. Komşumun hastaneye giderken lastiğinin patladığını görüyorum. Peşinden kardeşim arıyor, onunda lastiğini patlatıyorlar. Bundan 1 ay önce arkadaşımdan aldığım aracımın aynasını kırıyorlar ve lastiklerini patlatıyorlar. Aşağı sokaktaki tüm araçların camları kırılıyor ve lastikleri patlatılıyor. Yani biz bunlardan bıktık. İş yapmayan lastikçi dua ediyor. Bunlar çocuk ama yaptıran başkası. Ben 40 yıldır burada yaşıyorum, böylesine görmedim" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA