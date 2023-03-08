Video Yaşam Beyoğlu'nda 2 katlı binanın çatısı alev alev yandı | Video
Beyoğlu'nda 2 katlı binanın çatısı alev alev yandı | Video

Beyoğlu'nda 2 katlı binanın çatısı alev alev yandı | Video

08.03.2023 | 09:11

Beyoğlu'nda bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.İtfaiye ekipleri çıkan yangında bir köpeği yaralı olarak kurtardı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Yangın,Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi Kuzey Sokakta saat 02.30 sıralarında 2 katlı bir binanın çatısında çıktı. Kısa sürede tüm çatıya sıçrayan alevlere müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

BİR KÖPEK YARALI OLARAK KURTARILDI
Yangın sırasında binada oturanlar dışarı çıkarken itfaiye ekipleri bir köpeği yaralı olarak kurtardı. Yaralanan köpeğe ilk müdaheleyi itfaiye ekipleri yaptı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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