Beyoğlu'nda 2 katlı binanın çatısı alev alev yandı | Video
Beyoğlu'nda bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.İtfaiye ekipleri çıkan yangında bir köpeği yaralı olarak kurtardı.
BİR KÖPEK YARALI OLARAK KURTARILDI
Yangın sırasında binada oturanlar dışarı çıkarken itfaiye ekipleri bir köpeği yaralı olarak kurtardı. Yaralanan köpeğe ilk müdaheleyi itfaiye ekipleri yaptı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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