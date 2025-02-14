Beyoğlu'nda 3 katlı binada yangın paniği kamerada: Vatandaşlar can havliyle kaçtı | Video
Beyoğlu'nda 3 katlı binanın giriş katında bulunan dükkanda başlayan yangın paniğe yol açtı. Binada olan 10 kişi can havliyle dışarı kaçtı. Vatandaşların panikle kaçıp kendi imkanlarıyla yangına müdahale ettiği anlar telefon kamerasına yansıdı.
Soğutma çalışmalarının ardından itfaiye ekipleri olay yerinden ayrılırken yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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