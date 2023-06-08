Beyoğlu'nda 3'üncü kattan düşen işçi ağır yaralandı | Video 08.06.2023 | 14:58 BEYOĞLU'nda üçüncü kattan asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi ağır yaralandı. Sıkıştığı yerden itfaiye etrafından kurtarılan işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Kaptanpaşa Mahallesi Sel Sokakta bulunan bir binada saat 13.30 sıralarında meydana geldi. 4 katlı binanın 3'üncü katında çalışan inşaat işçisi henüz belirlenemeyen bir nedenle asansör boşluğuna düştü. Sesler üzerine olay yerine koşan arkadaşları Şerif Sercan Türköz'ün asansör boşluğunda sıkıştığını gördü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Türköz, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartıldı. Ağır yaralanan işçi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.