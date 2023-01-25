Beyoğlu’nda 4 katlı ahşap bina alev alev yandı! Dumandan zehirlenen bir kedi öldü | Video
Beyoğlu’nda 4 katlı ahşap binanın 4’üncü katında yangın çıktı. Alevlere teslim olan bina itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürülürken içeride bulunan bir kedi ise yoğun dumandan zehirlendi. İtfaiye erinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan kedi ölürken, sahipleri büyük üzüntü yaşadı. Alevlerin yükseldiği o anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda güçlükle söndürüldü. Ahşap olan binanın tekrar tutuşmasına karşı ekipler uzun süre soğutma çalışması yaptı.
KEDİ YOĞUN DUMANDAN ZEHİRLENEREK ÖLDÜ
Bina içerisinde mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından dışarı çıkarıldı. Yoğun dumandan zehirlenerek kalbi duran kediye itfaiye eri uzun süre kalp masajı yaptı. İtfaiye erinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan kedi öldü.
Bina içerisinde kalan kedilerinin kurtarılmasını gözyaşları içinde bekleyen bina sakinleri, kedilerinin öldüğünü öğrenince büyük üzüntü yaşadı.
Alevlerin yükseldiği o anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
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