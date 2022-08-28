Video Yaşam Beyoğlu’nda 4 katlı metruk bina çöktü | Video
Beyoğlu’nda 4 katlı metruk bina çöktü | Video

Beyoğlu’nda 4 katlı metruk bina çöktü | Video

28.08.2022 | 08:48

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Beyoğlu’nda 4 katlı metruk binanın duvarı sokağa çöktü. Park halindeki ticari araç çöken duvarın altında kalırken, kimsenin olmaması facianın önüne geçti. Olay yerinde çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi çalışma yaptı.

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Olay, Beyoğlu Çukur Mahallesi Kadın Çıkmazı Sokak'ta saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı metruk binanın bir kısmı daha önceden yıkılmıştı. Binanın yıkılmayan ve diğer binalara yapışık duvarı sokağa çöktü.

PARK HALİNDEKİ ARAÇ MOLOZLARIN ALTINDA KALDI
Park halindeki 34 DOS 783 plakalı ticari araç sokağa çöken molozların altında kalarak kullanılamaz hale geldi. Tehlike oluşturan kısımlar ise itfaiye ekipleri tarafından kontrollü şekilde yıkıldı.

SOKAKTA KİMSENİN OLMAMASI FACİANIN ÖNÜNE GEÇTİ
Binanın iki duvarının sokağa çöktüğü esnada sokakta ve bina içerisinde kimsenin olmaması facianın önüne geçti. Aynı zamanda yan binalarda da çatlaklar oluştu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ve AFAD ekipleri metruk binanın içerisinde arama çalışmaları yaparken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan, duvarı olmayan ve metruk binanın duvarıyla kapanan bir bina da duvar yıkılmasıyla açığa çıktı.

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