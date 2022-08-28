Video Yaşam Beyoğlu'nda 4 katlı metruk binanın çökme anı kamerada | Video
Beyoğlu'nda 4 katlı metruk binanın çökme anı kamerada | Video

Beyoğlu'nda 4 katlı metruk binanın çökme anı kamerada | Video

28.08.2022 | 09:07

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İstanbul Beyoğlu'nda 4 katlı metruk bina çöktü, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, binada araştırma yapıyor.

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