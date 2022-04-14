Beyoğlu'nda 40 yolculu İETT otobüsü alev aldı | Video

Beyoğlu'nda çift katlı İETT otobüsünde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sonucu otobüs alev topuna döndü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otobüste maddi hasar oluştu.

Yangın, Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde seyir halindeki Fırat Aras yönetimindeki 34 DR 2734 plakalı İETT otobüsünde çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sonucu otobüs adeta alev topuna döndü. Otobüste bulunan 40 yolcu hızlı bir şekilde tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüse müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülürken, vatandaşlar da rahat bir nefes aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.