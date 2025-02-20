Video Yaşam Beyoğlu'nda 5 katlı binada yangın! Mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı | Video
Beyoğlu'nda 5 katlı binada yangın! Mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı | Video

Beyoğlu'nda 5 katlı binada yangın! Mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı | Video

20.02.2025 | 16:31

Beyoğlu Meşrutiyet Mahallesi’nde 5 katlı bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine ekipler sevk edilirken, yangına müdahale çalışmaları devam ediyor.

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