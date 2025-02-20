Beyoğlu'nda 5 katlı binada yangın! Mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı | Video

Beyoğlu Meşrutiyet Mahallesi’nde 5 katlı bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine ekipler sevk edilirken, yangına müdahale çalışmaları devam ediyor.