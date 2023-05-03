Beyoğlu'nda 5 katlı metruk binanın çatısı alev alev yandı | Video
İstanbul Beyoğlu'nda gece saatlerinde 5 katlı metruk binanın çatısında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangını gören çevre sakinlerinden Umut Gözetir, "Dükkanı kapattım. Tam eve gidiyordum, köşeye geldim. Baktım bu binadan dumanlar yükseliyor. Hemen itfaiyeyi aradım. Adresi verdim. Sonra itfaiye geldi. Şu an müdahale ediyorlar. Metruk bir bina galiba. İçinde kimse yaşamıyor herhalde, boş bir bina." ifadelerini kullandı.
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