Video Yaşam Beyoğlu'nda 9 katlı otelde yangın: 2 kişi dumandan etkilendi | Video
Beyoğlu'nda 9 katlı otelde yangın: 2 kişi dumandan etkilendi | Video

Beyoğlu'nda 9 katlı otelde yangın: 2 kişi dumandan etkilendi | Video

23.08.2024 | 08:44

Beyoğlu'nda, 9 katlı otelin bodrum katında yangın çıktı. Binayı saran duman nedeniyle mahsur kalan oteldekiler tahliye edilirken, çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, saat 22.45 sıralarında Cihangir Mahallesi Sıraselviler Caddesi'nde otel olarak kullanılan 9 katlı binanın bodrum katında çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada, katlara ulaşan dumandan etkilenen oteldekiler binayı tahliye etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, sağlık ekipleri dumandan etkilenen 2 kişiyi ambulansta tedavi etti. Çıkan yangında otelde hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Dehşet anlarını gözyaşları içinde anlattı: Canımızı zor kurtardık | Video 03:15
Dehşet anlarını gözyaşları içinde anlattı: "Canımızı zor kurtardık" | Video 23.08.2024 | 08:59
Yalova’da deniz simidiyle açıklara sürüklenen çocuk böyle kurtarıldı | Video 00:45
Yalova’da deniz simidiyle açıklara sürüklenen çocuk böyle kurtarıldı | Video 23.08.2024 | 08:59
İki depoda ele geçirildi… Piyasa değeri 100 milyon lira… 01:04
İki depoda ele geçirildi… Piyasa değeri 100 milyon lira… 23.08.2024 | 09:04
Beyoğlu’nda 9 katlı otelde yangın: 2 kişi dumandan etkilendi | Video 02:19
Beyoğlu'nda 9 katlı otelde yangın: 2 kişi dumandan etkilendi | Video 23.08.2024 | 08:44
Ümraniye’de feci kaza: 3’ü çocuk 8 yaralı | Video 05:38
Ümraniye'de feci kaza: 3'ü çocuk 8 yaralı | Video 23.08.2024 | 08:37
Ümraniye’de feci kaza: 3’ü çocuk 8 yaralı 05:38
Ümraniye'de feci kaza: 3'ü çocuk 8 yaralı 23.08.2024 | 08:12
Bolu Dağı’ndaki feci kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi 02:46
Bolu Dağı'ndaki feci kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi 22.08.2024 | 17:50
İzmir’de çöp yığınları koku şaçıyor 02:33
İzmir'de çöp yığınları koku şaçıyor 22.08.2024 | 17:38
Kontrol altına alınan yangın tekrar alevlendi 01:48
Kontrol altına alınan yangın tekrar alevlendi 22.08.2024 | 16:56
Büyükçekmece’de denizin rengi kahverengiye döndü | Video 04:34
Büyükçekmece'de denizin rengi kahverengiye döndü | Video 22.08.2024 | 16:33
Edirne’de yürekleri ağza getiren yangın | Video 01:47
Edirne'de yürekleri ağza getiren yangın | Video 22.08.2024 | 16:30
Tekirdağ’da aranan 101 şahıs yakalandı | Video 01:09
Tekirdağ'da aranan 101 şahıs yakalandı | Video 22.08.2024 | 16:04
Isparta’da eski muhtarın öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı 00:19
Isparta'da eski muhtarın öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı 22.08.2024 | 15:53
Asırlık çınar ağacı faciaya yol açıyordu: Bir çatırtı koptu, kıyamet kopuyor sandık | Video 06:17
Asırlık çınar ağacı faciaya yol açıyordu: “Bir çatırtı koptu, kıyamet kopuyor sandık” | Video 22.08.2024 | 15:16
Kocasıyla tartışıp Boğaçay’a atladı | Video 02:43
Kocasıyla tartışıp Boğaçay'a atladı | Video 22.08.2024 | 15:00
Kız kardeşinin eşini sokakta öldüren şüpheli yakalandı | Video 00:55
Kız kardeşinin eşini sokakta öldüren şüpheli yakalandı | Video 22.08.2024 | 14:34
Tunceli’de feci kaza: 2’si ağır 7 yaralı | Video 03:20
Tunceli’de feci kaza: 2’si ağır 7 yaralı | Video 22.08.2024 | 14:34
Kuyumcuları sahte altınla dolandıran 3 şahıs tutuklandı | Video 00:28
Kuyumcuları sahte altınla dolandıran 3 şahıs tutuklandı | Video 22.08.2024 | 13:56
Samanlıkta çıkan yangın paniğe neden oldu | Video 01:12
Samanlıkta çıkan yangın paniğe neden oldu | Video 22.08.2024 | 13:23
Bolu Dağı Geçişi’nde feci kaza! Tır otomobili sürükleyerek devrildi: 2 ölü, 2 yaralı | Video 02:46
Bolu Dağı Geçişi'nde feci kaza! Tır otomobili sürükleyerek devrildi: 2 ölü, 2 yaralı | Video 22.08.2024 | 13:22

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA