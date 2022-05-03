Beyoğlu’nda 97 düzensiz göçmen yakalandı | Video

Beyoğlu’nda 97 düzensiz göçmen yakalandı. Şahısların sınır dışı işlemleri başlatılırken, ilçede huzuru bozan 29 kişiye toplam 8 bin TL para cezası kesildi.

Beyoğlu'nda "Düzensiz Göçmenlerin Yakalanması" ve "Genel Huzurun Sağlanması" amacıyla bugün yapılan uygulamalarda, 37 Afganistan uyruklu, 18 Suriye uyruklu, 18 Pakistan uyruklu, 8 Bangladeş uyruklu, 6 Filistin uyruklu, 10 diğer ülkelerden olmak üzere toplamda 97 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Yakalanan yabancı uyruklu şahıslarla ilgili sınır dışı işlemleri başlatıldı. Ayrıca, Beyoğlu'nda genel huzurun sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalarda, çevreyi rahatsız etmekten dolayı 29 şahsa, 277 TL olmak üzere toplamda