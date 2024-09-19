Beyoğlu'nda ahşap bina alev alev yandı | Video 19.09.2024 | 11:32 Beyoğlu'nda iki katlı boş ahşap binada yangın çıktı. Alevlerin sardığı binanın üst katı sokağa çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken bina tamamen kullanılmaz hale geldi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kılıçali Paşa Mahallesi Sanatkarlar Caddesi'nde bulunan boş ahşap binada saat 09.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. İtfaiye ekipleri yangına su ve köpük sıkarak iki koldan müdahale etti.

BİNANIN ÜST KATI ÇÖKTÜ

Müdahale sırasında binanın üst katı yola doğru çöktü. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

7 AY ÖNCE YİNE YANMIŞTI

Nusretiye Camii imamı ve müezzininin kaldığı iki katlı ahşap bina 7 ay önce yine yanmış ve boşaltılmıştı. Bugün yeniden yanan bina kullanılmaz hale geldi.

Mahalle sakini Ayşen Bağış, "Burası ikinci kez yanıyor. 6 ay önce yine yanmıştı. Burası cami imamımızın yeriydi. Daha sonra boş kaldı, yine yandı. Bu sefer de uyuşturucu kullananlar çıktı oradan. Büyük bir yangın atlattık" dedi.