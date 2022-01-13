Beyoğlu'nda alev alev yanan ahşap bina küle döndü! İtfaiye eri yaralandı | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Vali amcasıyla gezdi, dünyalar onun oldu | Video 13.01.2022 | 17:01
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Van'da iş makinesi çığ altında kaldı, operatör son anda kurtuldu | Video 13.01.2022 | 16:30
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Jandarma aç kalan tilkiyi elleriyle besledi | Video 13.01.2022 | 16:04
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İstanbul'da 6 bin köpek kayıt altına alındı | Video 13.01.2022 | 15:51
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Sultangazi'de bisiklet hırsızlığı kamerada | Video 13.01.2022 | 15:46
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Afyonkarahisar beyaz örtüyle kaplandı | Video 13.01.2022 | 13:54
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Avcılar'da balkona örümcek adam gibi tırmanan hırsız kamerada | Video 13.01.2022 | 14:16
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İstanbul Beyoğlu'nda korku dolu anlar yaşandı... Küçükpiyale Mahallesi'nde boş olduğu belirtilen ahşap binada yangın çıktı. İtfaiye eri yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alev alev yanan binaya ekipler müdahale etti. Ahşap binada müdahale sırasında çökme oldu. Müdahale sırasında bir itfaiye eri, hafif şekilde yaralandı.
Yangın, söndürülürken, ahşap bina küle döndü.