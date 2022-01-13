Beyoğlu'nda alev alev yanan ahşap bina küle döndü! İtfaiye eri yaralandı | Video

İstanbul Beyoğlu'nda korku dolu anlar yaşandı... Küçükpiyale Mahallesi'nde boş olduğu belirtilen ahşap binada yangın çıktı. İtfaiye eri yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alev alev yanan binaya ekipler müdahale etti. Ahşap binada müdahale sırasında çökme oldu. Müdahale sırasında bir itfaiye eri, hafif şekilde yaralandı.Yangın, söndürülürken, ahşap bina küle döndü.