Video Yaşam Beyoğlu'nda alev alev yanan binada 2 kişinin pencereden atlayarak kurtulması kamerada | Video
Beyoğlu'nda alev alev yanan binada 2 kişinin pencereden atlayarak kurtulması kamerada | Video

Beyoğlu'nda alev alev yanan binada 2 kişinin pencereden atlayarak kurtulması kamerada | Video

31.12.2021 | 08:37

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Beyoğlu'nda 2 katlı ahşap binada çıkan yangın sonucu bina küle döndü. Bir anda alev topuna dönen binada kalan biri kadın 2 kişi, binanın ikinci katındaki pencereden atlayarak son anda kurtuldu. Son anda atlayarak ölümden dönen kişi cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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