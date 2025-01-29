Video Yaşam Beyoğlu'nda aniden manevra yaparak dönen araç, taksiyi yoldan çıkardı: 1 yaralı | Video
Beyoğlu'nda aniden manevra yaparak dönen araç, taksiyi yoldan çıkardı: 1 yaralı | Video

Beyoğlu'nda aniden manevra yaparak dönen araç, taksiyi yoldan çıkardı: 1 yaralı | Video

29.01.2025 | 08:49

Beyoğlu'nda seyir halindeyken aniden manevra yaparak dönen otomobil, kendi şeridinde ilerleyen taksiye çarptı. Kontrolden çıkan taksi bulunduğu şeritten çıkıp yol kenarında bulunan çimenlere savruldu. Takside bulunan bir yolcu hafif yaralandı.

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Kaza, saat 00.00 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kendi şeridinde seyir eden 34 TAY 14 plakalı Mehmet Ali Dolaşan yönetimindeki taksi, 34 FOA 836 plakalı Opel marka aracın aniden sinyal verip dönmesi ve kendisini sıkıştırmasıyla yoldan çıktı. Taksinin kontrolünü kaybeden Dolaşan, aracıyla yol kenarındaki çimenlik alana savruldu. Takside maddi hasar meydana gelirken Dolaşan'ın yolcusu savrulma esnasında kafasını vurdu. İhbar üzerine olay yerine trafik ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yolcu tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, kazaya sebep olan kadın sürücünün ifadesi alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

"YOLCUM HASTANEYE KALDIRILDI"
Aracıyla çimenlere savrulan taksi şoförü Mehmet Ali Dolaşan, "Ben normalde düz gidiyordum. Hanımefendi orta şeritte ilerliyordu. Dönüşü son anda fark etti herhalde. Sinyali yaktı, orta şeritten son şeride yani 'U' dönüşü yapmaya çalıştı. Biz aynı hizada olduğumuz için kaçmaya çalıştım ama o ısrarla dönmeye devam ettiği için arkadan dengemi bozdu. Ben aracın kontrolünü kaybederek buraya çıkmak zorunda kaldım. Yolcum vardı, hastaneye kaldırıldı. Herhalde kafasında darbe vardı, şok geçiriyordu." dedi.

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