Beyoğlu'nda aniden manevra yaparak dönen araç, taksiyi yoldan çıkardı: 1 yaralı | Video
Beyoğlu'nda seyir halindeyken aniden manevra yaparak dönen otomobil, kendi şeridinde ilerleyen taksiye çarptı. Kontrolden çıkan taksi bulunduğu şeritten çıkıp yol kenarında bulunan çimenlere savruldu. Takside bulunan bir yolcu hafif yaralandı.
"YOLCUM HASTANEYE KALDIRILDI"
Aracıyla çimenlere savrulan taksi şoförü Mehmet Ali Dolaşan, "Ben normalde düz gidiyordum. Hanımefendi orta şeritte ilerliyordu. Dönüşü son anda fark etti herhalde. Sinyali yaktı, orta şeritten son şeride yani 'U' dönüşü yapmaya çalıştı. Biz aynı hizada olduğumuz için kaçmaya çalıştım ama o ısrarla dönmeye devam ettiği için arkadan dengemi bozdu. Ben aracın kontrolünü kaybederek buraya çıkmak zorunda kaldım. Yolcum vardı, hastaneye kaldırıldı. Herhalde kafasında darbe vardı, şok geçiriyordu." dedi.
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