Video Yaşam Beyoğlu’nda bebek arabası çalan hırsızlar kamerada | Video

Beyoğlu’nda bebek arabası çalan hırsızlar kamerada | Video

Beyoğlu’nda bebek arabası çalan hırsızlar kamerada | Video
26.03.2021 | 10:24

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Beyoğlu’nda bebek arabası çalan hırsızlar kamerada | Video 01:29
Beyoğlu’nda bebek arabası çalan hırsızlar kamerada | Video 26.03.2021 | 10:24
Kertenkele kısıtlamada polisten kaçamadı | Video 01:22
"Kertenkele" kısıtlamada polisten kaçamadı | Video 26.03.2021 | 10:24
Müge Anlı canlı yayın izle: 26 Mart 2021 Cuma atv izle! Müge Anlı'daki o anlara sert tepki | Video 13:30
Müge Anlı canlı yayın izle: 26 Mart 2021 Cuma atv izle! Müge Anlı'daki o anlara sert tepki | Video 26.03.2021 | 10:25
Karaman'da ortadan kaybolan sosyal medya fenomeni Furkan Keleş'in son görüntüleri ve ağlayarak yardım çağrısı kamerada 03:27
Karaman'da ortadan kaybolan sosyal medya fenomeni Furkan Keleş'in son görüntüleri ve ağlayarak yardım çağrısı kamerada 26.03.2021 | 09:57
SON DAKİKA: Trabzon'da dereye uçan araçta yaşanana dehşet anları kamerada | Video 03:04
SON DAKİKA: Trabzon'da dereye uçan araçta yaşanana dehşet anları kamerada | Video 26.03.2021 | 10:13
Bartın'da işçileri taşıyan servis minibüsü devrildi: 11 yaralı 03:39
Bartın'da işçileri taşıyan servis minibüsü devrildi: 11 yaralı 26.03.2021 | 09:57
Ankara'da eve çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye “Yarasa Kız” operasyonu: 115 gözaltı | Video 04:34
Ankara'da eve çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye “Yarasa Kız” operasyonu: 115 gözaltı | Video 26.03.2021 | 09:45
Müge Anlı canlı yayınında rahatlatan haber... 15 yaşındaki kızı, kuzeni kaçırmıştı... | Video 02:20
Müge Anlı canlı yayınında rahatlatan haber... 15 yaşındaki kızı, kuzeni kaçırmıştı... | Video 26.03.2021 | 09:59
İzmir'de marangoz atölyesi alev alev yandı 06:06
İzmir'de marangoz atölyesi alev alev yandı 26.03.2021 | 08:39
İstanbul Bağcılar'da 7 yaşındaki Muhammed'in otomobilin altında kalarak öldüğü kaza kamerada! 04:03
İstanbul Bağcılar'da 7 yaşındaki Muhammed'in otomobilin altında kalarak öldüğü kaza kamerada! 26.03.2021 | 09:39
Fırat Delikanlı'nın darp ettiği engelli şahıstan açıklama Çıplak fotoğraflarımı... 05:20
Fırat Delikanlı'nın darp ettiği engelli şahıstan açıklama "Çıplak fotoğraflarımı..." 26.03.2021 | 08:50
Saniyeler içinde telefon hırsızlığı kamerada | Video 03:10
Saniyeler içinde telefon hırsızlığı kamerada | Video 26.03.2021 | 09:05
Beşiktaş’taki lüks bir otelde Azerbaycanlı iş insanı intihar girişiminde bulundu | Video 02:39
Beşiktaş’taki lüks bir otelde Azerbaycanlı iş insanı intihar girişiminde bulundu | Video 26.03.2021 | 08:47
Vatandaştan ilginç koronavirüs yorumu Boş ver vakayı, kalan sağlar bizim | Video 01:19
Vatandaştan ilginç koronavirüs yorumu "Boş ver vakayı, kalan sağlar bizim" | Video 26.03.2021 | 08:45
İzmir’de sokak ortasında çelik kasa bulundu | Video 01:02
İzmir’de sokak ortasında çelik kasa bulundu | Video 26.03.2021 | 08:43
2 kişinin yaralandığı kaza sonrası tekme tokat kavga ettiler | Video 00:42
2 kişinin yaralandığı kaza sonrası tekme tokat kavga ettiler | Video 26.03.2021 | 08:43
Teşkilat 4. Yeni Bölüm 3. Fragmanı yayınlandı izle! 00:59
Teşkilat 4. Yeni Bölüm 3. Fragmanı yayınlandı izle! 26.03.2021 | 07:13
Bursa'da tacizci sapığı görüntüleyen genç kız ifade verdi 03:06
Bursa'da tacizci sapığı görüntüleyen genç kız ifade verdi 25.03.2021 | 17:30
İzmir'de sokakta çelik kasa bulundu 01:30
İzmir'de sokakta çelik kasa bulundu 26.03.2021 | 08:27
SON DAKİKA: İzmir'de kan donduran olay! Kafatası ve kaburga kemikleri... 01:44
SON DAKİKA: İzmir'de kan donduran olay! Kafatası ve kaburga kemikleri... 26.03.2021 | 08:24

Beyoğlu’nda apartmanlara dadanan hırsızlar, yaklaşık 3 bin lira değerindeki bebek arabasına çaldı. Hırsızların güpegündüz bebek arabasını çaldığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, geçtiğimiz günlerde Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan apartmanlara dadanan hırsızlar bina içerisindeki bebek arabalarını hedef aldı. Bir binaya giren kimlikleri öğrenilemeyen 2 hırsız bina içerisinde bulunan bebek arabasını çaldı. Binada oturan bir vatandaş ise kapı önüne koyduğu bebek arabasının olmadığını fark edince çareyi güvenlik kameralarına bakmakta buldu. Güvenlik kamerasını inceleyen vatandaş ise bebek arabasının 2 kişi tarafından çalındığını fark etti.

Yaşanan olayın ardından vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, hırsızlık yapan kimliği belirsiz kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

HIRSIZLARIN BEBEK ARABASINI ÇALDIĞI ANLAR KAMERADA
Mahallede bulunan binalara girerek bebek arabası çalan hırsızların o anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, cadde üzerindeki bir binaya giren 2 kişi binada bulunan bebek arabasını binadan çıkarıyor. Daha sonra cadde üzerinden bebek arabasıyla giden hırsızlar daha sonra gözden kayboluyor.

Öte yandan, aynı mahallede bulunan diğer apartmanlara da hırsız girdiği öğrendi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA