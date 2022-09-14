Video Yaşam Beyoğlu’nda bir garip olay: Kaldırımda hareketsiz bekleyen kadın polisi alarma geçirdi | Video
Beyoğlu’nda bir garip olay: Kaldırımda hareketsiz bekleyen kadın polisi alarma geçirdi | Video

Beyoğlu’nda bir garip olay: Kaldırımda hareketsiz bekleyen kadın polisi alarma geçirdi | Video

14.09.2022 | 08:46

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Beyoğlu’nda kimliği belirlenemeyen yabancı uyruklu bir kadın, polisi harekete geçirdi. Saatlerce kaldırımda hareketsiz bekleyen ve konuşmayan kadın, polis ekiplerinin tüm ikna çabalarına rağmen hiçbir tepki vermeyince kimliği belirlenmek üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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Beyoğlu Camiikebir Mahallesi, Bahariye Caddesi üzerinde kaldırımda ayakta hareketsiz bekleyen yabancı uyruklu kadın, polis ekiplerini harekete geçirdi. İddiaya göre, saat 15.00 sıralarında cadde üzerinde sağa sola giden kadın, kaldırama geçerek hareketsiz beklemeye başladı. Çevredeki esnafın yardım çabalarına cevap vermeyen kadın, hareketsiz kalmaya devam etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saatlerce kadını ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Sağlık ekiplerinin de yardımlarını reddeden kadın konuşmama eylemini sürdürdü.

5 SAAT KALDIRIMDA HAREKETSİZ BEKLEDİ
Polis ekiplerinin tüm ikna çabalarına rağmen konuşmayan kadın, yaklaşık 5 saat kaldırımda bekledi. 5 saat kaldırımda bekleyen kadını polis ekipleri, kimliğini belirlemek için ilçe emniyet müdürlüğüne götürdü.

Görgü tanığı Mevlüt Baştaş, "Bu hanımefendi saat 15.00 civarlarında yolun karşısında geçiyordu. Anormal davranışlarda bulunduğu için iki tane kadın polis arkadaş geldi. Sordular. Yardıma ihtiyacın var mı, diye. Yaklaşık kırk beş dakika burada beklediler ikna etmek için ama kadın da ne çıt var ne ses var. Polis arkadaşlar gelmeden önce yolun karşısına geçip ilerliyordu. Esnaflar yemek ısmarlamaya çalıştı ama cevap vermedi. Üç beş saate yakındır burada yani. Yabancı uyruklu mu bilmiyorum. Kendisi de herhalde tramvaya maruz kalmış. Ama ben bence engelli vatandaş da olabilir" diye konuştu.

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