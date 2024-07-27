Beyoğlu’nda bir şahıs caddede rastgele ateş açtı: Kurşunlar bir ticari taksiye isabet etti | Video
İstanbul Beyoğlu’nda kimliği belirsiz bir şahıs sabahın erken saatlerinde bir ticari taksiden indikten sonra caddede rastgele 2 el ateş açtı. Kurşunlar o sırada börekçiye girmek için taksiden inen bir sürücünün aracına isabet etti. Olayda şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.
Kurşunlanan taksinin sahibi olan Mustafa Buruş, "Buraya 2 arkadaşımız arabalarını çekmişler. İkisi de bizim araçlar. Ben evdeydim. Çağırdılar, 'Arabayı kurşunladılar' dediler. Rastgele edilmiş. Ticari taksiden inmiş, arkasını dönmüş, silahıyla takır takır ateş etmiş. Aracın tamponundan girmiş, motoruna doğru gitmiş. Radyatörler patlamış. Şu karşımızdaki dükkanın sahibiymiş. Dükkana girmiş şu anda kapıyı açtı. Olay yeri inceleme ekipleri geldi. Tanıdık birisi değil. Adamı görmedik bile. Şoför de görmedi" dedi.
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