Beyoğlu'nda dilencilere yönelik operasyon | Video 19.07.2023 | 09:45 Beyoğlu’nda polis ve zabıta ekiplerinin düzenlediği operasyonda aralarında çocukların da bulunduğu 11 dilenci gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Huzur Ekibi, Karaköy'de dilencilere yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Küçük çocukları da kullanarak dilencilik yapan 4 kadın, 7 çocukla birlikte zabıta ekiplerince yakalandı. Yakalanan dilenciler polis merkezine getirildi. Yabancı uyruklu dilencilerin sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Tuzla Geri Gönderme Merkezine gönderileceği öğrenildi.