Beyoğlu’nda dolandırıcılık iddiası ortalığı karıştırdı: Genç çifte dayak kamerada | Video
Beyoğlu Şişhane yolunda iddiaya göre, bir grubu dolandırdığı öne sürülen genç çift, karşılaştığı bu kişiler tarafından saldırıya uğradı. Tekme ve yumruklarla dövülen çift güçlükle kurtuldu. Yaşananlar kameralara yansıdı.
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