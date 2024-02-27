Video Yaşam Beyoğlu’nda dolandırıcılık iddiası ortalığı karıştırdı: Genç çifte dayak kamerada | Video
Beyoğlu’nda dolandırıcılık iddiası ortalığı karıştırdı: Genç çifte dayak kamerada | Video

Beyoğlu’nda dolandırıcılık iddiası ortalığı karıştırdı: Genç çifte dayak kamerada | Video

27.02.2024 | 13:34

Beyoğlu Şişhane yolunda iddiaya göre, bir grubu dolandırdığı öne sürülen genç çift, karşılaştığı bu kişiler tarafından saldırıya uğradı. Tekme ve yumruklarla dövülen çift güçlükle kurtuldu. Yaşananlar kameralara yansıdı.

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Beyoğlu Şişhane yolunda geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda genç çiftin, bir arkadaş grubunu dolandırdığı öne sürüldü. Aldıkları borcu vermedikleri iddia edilen çift olay günü yolda yürüdüğü esnada dolandırdıkları grup ile aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine grup, çifte tekme ve yumruklarla saldırdı. Çiftin kendini savunmak için karşılık vermesi üzerine ortalık karıştı. Kimin kime vurduğu belli olmayan kavga kameralara yansıdı. Bir başkalarının araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Olayla ilgili emniyete şikayette bulunulmadığı öğrenildi.

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