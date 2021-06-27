Beyoğlu'nda esnafın meydan kavgası kamerada | Video

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Beyoğlu'nda bar işletmeciliği yapan bir şahıs ile, fırın çalışanları arasında kavga çıktı. Sokağın adeta savaş alanına döndüğü kavgada masa, sandalye ve sopalar havada uçuştu. O anlar kameralara yansıdı.
Edinilen bilgilere göre olay geçtiğimiz gün Taksim'de yaşandı. Mehmet S.S. isimli bar işletmecisi, aralarında husumet bulunan fırın sahibi Mustafa A. ile tartıştı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Mustafa A. ve yanındaki fırın çalışanları Mehmet S.S.'ye masa, sandalye ve demir sopalarla saldırdı. Ortalığın bir anda savaş alanına döndüğü anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Yaşanan arbedede Mehmet S.S., Mustafa A.'yı bıçakladı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mustafa A. tedavi altında alındı. Polis ekipleri olaydan sonra Mehmet S. S.'yi gözaltına aldı.