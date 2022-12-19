Beyoğlu’nda evsizlerin kaldığı 3 katlı metruk bina alev alev yandı | Video

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Beyoğlu’nda evsizlerin yaşadığı iddia edilen 3 katlı metruk binada yangın çıktı. Alev alev yanan binada ölü veya yaralı bulunmazken itfaiye yangına kısa sürede müdahale etti.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, alev alev yanan metruk binaya kısa sürece müdahale etti. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında ölü veya yaralı bulunmazken metruk binada çıkan yangın çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.
MAHALLE SAKİNİ HASAN ÖNDER, "4 SENE ÖNCE ÇIKAN YANGINDA 2 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ"
Mahalle sakinlerinden Hasan Önder, "Fındıklı Yokuşu'ndaki metruk binada yangın çıktı. İçerisinde evsizler yaşıyor. Yaklaşık 15 senedir boş burası. 4 sene önce de burada bir yangın çıktı. 4-5 sene önce çıkan yangında iki kişi daha ölmüştü. Her 4-5 senede bir böyle bir yangın çıkıyor burada. Binada 5-6 kişi yaşıyordu, metruk binada birileri olabilir şu an" diye konuştu.