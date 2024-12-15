Beyoğlu’nda gecekondu yangınında meydana gelen patlama paniğe neden oldu | Video 15.12.2024 | 08:28 Beyoğlu'nda tek katlı gecekonduda gece saatlerinde çıkan yangında patlama meydana geldi. Patlama sonrası çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, saat 23.45 sıralarında Piyalepaşa Mahallesi Üst Baruthane Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle tek katlı gecekonduda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın gecekondunun tamamına yayıldı. Yangını gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın esnasında gecekondu içerisinde bir patlama meydana geldi. Patlama sesi sonrası paniğe kapılan çevredeki vatandaşlar, kendilerini sokağa attı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın esnasında gecekonduda kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmedi.