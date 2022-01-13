Beyoğlu'nda genç kadına kapkaç kamerada: Peşinden koştu ama yakalayamadı | Video

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OTOMATİK OYNAT
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İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı havadan görüntülendi | Video 13.01.2022 | 13:44
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Uludağ’da kar fırtınası! Göz gözü görmedi | Video 13.01.2022 | 13:40
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Bursa'da motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada | Video 13.01.2022 | 13:40
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4 milyon 560 bin makaron ele geçirildi | Video 13.01.2022 | 13:34
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Genç kız saçından tutarak yere yatırdığı arkadaşını acımasızca dövdü | Video 13.01.2022 | 13:23
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Soğukkanlı hırsızlık şüphelisi güvenlik kamerasında 13.01.2022 | 13:14
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İstanbul Esenyurt'ta kamyonetten çaldığı kredi kartıyla alışveriş yaptı 13.01.2022 | 12:38
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Bursa motosiklet sürücüsünün yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı 13.01.2022 | 11:55
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İstanbul Bayrampaşa'da hırsızlık yapan ikizler yakalandı 13.01.2022 | 11:55
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Belediye otobüsünde maskesiz yolcu terörü | Video 13.01.2022 | 11:01
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Kedi-köpek dostluğu görenleri şaşırtıyor | Video 13.01.2022 | 11:04
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Erzurum'da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama | Video 13.01.2022 | 11:00
Beyoğlu'nda akşam saatlerinde evine giden bir kadın, arkasından yaklaşan bir şahıs tarafından kapkaça uğradı. Kapkaç anları kameralara yansırken, kadının çantasını çalan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.