Beyoğlu’nda genç kızı taciz etmişlerdi, şüpheli: “Sarhoştum hatırlamıyorum”
İstanbul Beyoğlu'nda genç kıza sokak ortasında cinsel saldırıda bulunan iki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay sonrası gözaltına alındıktan sonra ifadeleri alınıp serbest bırakılan Semir Tarhan ve Ömer Konu, dehşet veren görüntülerinin ortaya çıkmasıyla yeniden gözaltına alındı. Tutuklanan şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı. Genç kıza sarılarak cinsel tacizde bulunan Semir Tarhan, “Sarhoştum sarıldığım anları hatırlamıyorum” dedi.
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