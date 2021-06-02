Beyoğlu'nda halı fabrikasındaki yangın 6 katlı binaya sıçradı | Video

Beyoğlu'nda 2 katlı bir halı fabrikasında çıkan yangın yanında bulunan 6 katlı bir binaya sıçradı. Yoğun dumanların yükseldiği binada vatandaşlar mahsur kalırken olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Beyoğlu'nda 2 katlı bir halı fabrikasında çıkan yangın yanında bulunan 6 katlı bir binaya sıçradı. Yoğun dumanların yükseldiği binada vatandaşlar mahsur kalırken olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.