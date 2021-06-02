Video Yaşam Beyoğlu'nda halı fabrikasındaki yangın 6 katlı binaya sıçradı | Video

Beyoğlu'nda halı fabrikasındaki yangın 6 katlı binaya sıçradı | Video

Beyoğlu'nda halı fabrikasındaki yangın 6 katlı binaya sıçradı | Video
02.06.2021 | 08:54

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Beyoğlu'nda 2 katlı bir halı fabrikasında çıkan yangın yanında bulunan 6 katlı bir binaya sıçradı. Yoğun dumanların yükseldiği binada vatandaşlar mahsur kalırken olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Beyoğlu'nda 2 katlı bir halı fabrikasında çıkan yangın yanında bulunan 6 katlı bir binaya sıçradı. Yoğun dumanların yükseldiği binada vatandaşlar mahsur kalırken olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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