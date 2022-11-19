Beyoğlu'nda hırsızlar kaçtı polis kovaladı! O anlar kamerada | Video

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BEYOĞLU'nda tırmanarak girdiği dubleks evin üst katından hırsızlık yapan kişi ve ona gözcülük yapan iki arkadaşı polisi farkedince kaçmaya başladı. Polislerin peşinden gittiği hırsızlar çaldıkları televizyonu atıp kaçtı. Hırsızlardan birinin topalladığı görülürken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızın dubleks evin üst katına tırmanması ve çaldığı televizyonu aşağıdaki arkadaşlarına atması cep telefonu ile görüntülendi. Olay sonrası kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri kimlikleri tespit edilen 2 hırsızı yakaladı.
SANİYELERLE KAÇTILAR
Polisin 7-8 saniye gibi kısa arayla peşinden gittiği hırsızlardan biri yakalanma korkusuyla televizyonu atıp kaçmaya devam etti. Hırsızlardan birinin topallayarak kaçması ve polisin hemen arkalarından gelmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızın dubleks evin üst katına tırmanması ve çaldığı televizyonu aşağıdaki arkadaşlarına atması cep telefonu ile görüntülendi.
GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLİP YAKALANAN 2 HIRSIZ TUTUKLANDI
Olay sonrası çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri kimliği tespit edilen S.Ö ve K.P'yi Üsküdar'daki evlerinde yakaladı. Polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.