Video Yaşam Beyoğlu'nda hırsızlar kaçtı polis kovaladı! O anlar kamerada | Video
Beyoğlu'nda hırsızlar kaçtı polis kovaladı! O anlar kamerada | Video

Beyoğlu'nda hırsızlar kaçtı polis kovaladı! O anlar kamerada | Video

19.11.2022 | 09:49

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Beyoğlu’nda hırsızlar kaçtı polis kovaladı! O anlar kamerada | Video 05:16
Beyoğlu'nda hırsızlar kaçtı polis kovaladı! O anlar kamerada | Video 19.11.2022 | 09:49
Kuzalan Tabiat Parkı’nda mest eden sonbahar manzarası | Video 06:21
Kuzalan Tabiat Parkı’nda mest eden sonbahar manzarası | Video 19.11.2022 | 09:49
Patlama olmadan önce kaçış kamerada... İstiklal caddesindeki terör saldırısına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı! 00:15
Patlama olmadan önce kaçış kamerada... İstiklal caddesindeki terör saldırısına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı! 19.11.2022 | 10:13
İstanbul’da jandarmadan sahte altın operasyonu | Video 01:05
İstanbul'da jandarmadan sahte altın operasyonu | Video 19.11.2022 | 09:33
Yemeğini sokak köpeği ile paylaştı, o anlar sosyal medyada viral oldu | Video 00:15
Yemeğini sokak köpeği ile paylaştı, o anlar sosyal medyada viral oldu | Video 17.11.2022 | 14:34
Beyaz gelinliğini giyen Sarıkamış’tan kartpostallık manzaralar | Video 02:11
Beyaz gelinliğini giyen Sarıkamış'tan kartpostallık manzaralar | Video 17.11.2022 | 09:43
Gökçeada ve Bozcaada’ya yarınki feribot seferlerine fırtına engeli | Video 01:11
Gökçeada ve Bozcaada’ya yarınki feribot seferlerine fırtına engeli | Video 17.11.2022 | 15:53
Harami yaylasında sonbahar manzarası | Video 03:11
Harami yaylasında sonbahar manzarası | Video 18.11.2022 | 11:08
Evlilik hazırlığı yapan gencin acı sonu! Motosikletiyle kamyona arkadan böyle çarptı | Video 03:04
Evlilik hazırlığı yapan gencin acı sonu! Motosikletiyle kamyona arkadan böyle çarptı | Video 03.11.2022 | 11:27
Kula’da tarihi eser operasyonu: 2 bin 385 adet tarihi eser ele geçirildi | Video 00:33
Kula'da tarihi eser operasyonu: 2 bin 385 adet tarihi eser ele geçirildi | Video 18.11.2022 | 11:47
Sultanbeyli’de lüks otomobilin farını çalan hırsızlar kamerada | Video 01:45
Sultanbeyli'de lüks otomobilin farını çalan hırsızlar kamerada | Video 16.11.2022 | 09:41
Bursa’da otomobil ile çarpışan bisiklet sürücüsü böyle sürüklendi | Video 00:42
Bursa'da otomobil ile çarpışan bisiklet sürücüsü böyle sürüklendi | Video 27.10.2022 | 12:53
Mersin’de DEAŞ’ın finansörlerine operasyon: 1 gözaltı | Video 01:36
Mersin'de DEAŞ'ın finansörlerine operasyon: 1 gözaltı | Video 18.11.2022 | 10:24
Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı | Video 01:24
Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı | Video 05.11.2022 | 10:02
Arnavutköy’de elektrik kabloları böyle patladı | Video 01:35
Arnavutköy’de elektrik kabloları böyle patladı | Video 19.11.2022 | 09:18
Sultanbeyli’de 3 bina alev alev yandı | Video 04:05
Sultanbeyli’de 3 bina alev alev yandı | Video 19.11.2022 | 09:18
İklim aktivistleri, Andy Warhol’un tasarımına 8 kilo un döktü 01:18
İklim aktivistleri, Andy Warhol'un tasarımına 8 kilo un döktü 18.11.2022 | 18:54
AK Partili Hızal, su basan pazar yerini paylaşarak tepki gösterdi 00:23
AK Partili Hızal, su basan pazar yerini paylaşarak tepki gösterdi 18.11.2022 | 17:51
Son Dakika: İzmir’i sağanak vurdu: Yollar göle döndü | Video 02:14
Son Dakika: İzmir’i sağanak vurdu: Yollar göle döndü | Video 18.11.2022 | 17:07
18 yaşında kazada hayatını kaybeden Berfin’in ailesi ilk kez konuştu | Video 06:02
18 yaşında kazada hayatını kaybeden Berfin'in ailesi ilk kez konuştu | Video 18.11.2022 | 16:13

BEYOĞLU'nda tırmanarak girdiği dubleks evin üst katından hırsızlık yapan kişi ve ona gözcülük yapan iki arkadaşı polisi farkedince kaçmaya başladı. Polislerin peşinden gittiği hırsızlar çaldıkları televizyonu atıp kaçtı. Hırsızlardan birinin topalladığı görülürken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızın dubleks evin üst katına tırmanması ve çaldığı televizyonu aşağıdaki arkadaşlarına atması cep telefonu ile görüntülendi. Olay sonrası kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri kimlikleri tespit edilen 2 hırsızı yakaladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay Gümüşsuyu Mahallesi'nde geçtiğimiz pazar sabah saat 07.00 sıralarında dubleks evin üst katına tırmanarak giren hırsız ve gözcülük yapan 2 kişi polise ihbar edildi. Evden çıkan hırsız saat 0900 sıralarında aynı eve tekrar girdi. Olayı görenler hırsızları cep telefonu ile görüntüleyip polise tekrar ihbarda bulundu. Evin altını üstüne getiren hırsız çaldığı televizyonu aşağıda gözcülük yapan arkadaşlarına attı. Kaçarken polislerle neredeyse burun buruna gelen hırsızlar çaldıkları televizyonla kaçmaya başladı.

SANİYELERLE KAÇTILAR
Polisin 7-8 saniye gibi kısa arayla peşinden gittiği hırsızlardan biri yakalanma korkusuyla televizyonu atıp kaçmaya devam etti. Hırsızlardan birinin topallayarak kaçması ve polisin hemen arkalarından gelmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızın dubleks evin üst katına tırmanması ve çaldığı televizyonu aşağıdaki arkadaşlarına atması cep telefonu ile görüntülendi.

GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLİP YAKALANAN 2 HIRSIZ TUTUKLANDI
Olay sonrası çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri kimliği tespit edilen S.Ö ve K.P'yi Üsküdar'daki evlerinde yakaladı. Polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA