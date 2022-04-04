Video Yaşam Beyoğlu'nda İETT otobüsü 4 araca çarptı! Kaza anı kamerada | video
Beyoğlu'nda İETT otobüsü 4 araca çarptı! Kaza anı kamerada | video

Beyoğlu'nda İETT otobüsü 4 araca çarptı! Kaza anı kamerada | video

04.04.2022 | 14:12

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yıkımı yapılan betonarme binanın iskelesi çöktü: 2 kişi yaralandı | Video 01:04
Yıkımı yapılan betonarme binanın iskelesi çöktü: 2 kişi yaralandı | Video 04.04.2022 | 15:12
Acun Ilıcalı’nın acı kaybı! Personelini son yolculuğuna uğurladı | Video 02:59
Acun Ilıcalı'nın acı kaybı! Personelini son yolculuğuna uğurladı | Video 04.04.2022 | 15:04
Nesli tükenmekte olan su samuru böyle görüntülendi | Video 03:41
Nesli tükenmekte olan su samuru böyle görüntülendi | Video 04.04.2022 | 14:27
Sultangazi’de sürücülerin levyeli kavgası kamerada | Video 00:40
Sultangazi'de sürücülerin levyeli kavgası kamerada | Video 04.04.2022 | 14:29
Manisa’da kamyonet park halindeki kamyona çarptı: 11 yaralı | Video 01:16
Manisa'da kamyonet park halindeki kamyona çarptı: 11 yaralı | Video 04.04.2022 | 14:27
Beyoğlu’nda İETT otobüsü 4 araca çarptı! Kaza anı kamerada | video 02:05
Beyoğlu'nda İETT otobüsü 4 araca çarptı! Kaza anı kamerada | video 04.04.2022 | 14:12
Fatih’te 4 katlı otoparktaki patlama anı görüntüleri ortaya çıktı | Video 04:16
Fatih'te 4 katlı otoparktaki patlama anı görüntüleri ortaya çıktı | Video 04.04.2022 | 14:02
Şişli’de pansiyonda korku dolu anlar: Patlama sesi duyuldu, yangın çıktı! | Video 01:34
Şişli’de pansiyonda korku dolu anlar: Patlama sesi duyuldu, yangın çıktı! | Video 04.04.2022 | 14:03
Arnavutköy’de iki grubun tekmeli yumruklu kavgası kamerada | Video 02:10
Arnavutköy'de iki grubun tekmeli yumruklu kavgası kamerada | Video 04.04.2022 | 14:01
İstanbul’da çamaşır makinesi çalan hırsızlar kamerada 00:50
İstanbul'da çamaşır makinesi çalan hırsızlar kamerada 04.04.2022 | 13:43
Ankara’da fırtınanın uçurduğu çatı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 00:48
Ankara'da fırtınanın uçurduğu çatı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 04.04.2022 | 12:59
Motosikletli 3 hırsızın büfe tabelasını çaldığı anlar kamerada | Video 01:03
Motosikletli 3 hırsızın büfe tabelasını çaldığı anlar kamerada | Video 04.04.2022 | 12:39
Tüysüz doğan oğlağı gören şaşırıyor! Evde bebek gibi bakıyorlar | Video 05:09
Tüysüz doğan oğlağı gören şaşırıyor! Evde bebek gibi bakıyorlar | Video 04.04.2022 | 11:46
Küçükçekmece’de kıraathanedekilere silahlı saldırı; kaçışma anları kamerada | Video 01:50
Küçükçekmece'de kıraathanedekilere silahlı saldırı; kaçışma anları kamerada | Video 04.04.2022 | 11:42
Son Dakika: Haydarpaşa’da 197 metrelik yük gemisi karaya oturdu! | Video 01:44
Son Dakika: Haydarpaşa'da 197 metrelik yük gemisi karaya oturdu! | Video 04.04.2022 | 12:06
Son Dakika: Esenyurt’ta kadını sokakta öldürüp aynı silahla intihar eden şüpheli öldü! | Video 04:14
Son Dakika: Esenyurt'ta kadını sokakta öldürüp aynı silahla intihar eden şüpheli öldü! | Video 04.04.2022 | 11:35
Adana’da para istediği anne ve babasını ölümle tehdit eden evlat tutuklandı! 00:19
Adana'da para istediği anne ve babasını ölümle tehdit eden evlat tutuklandı! 04.04.2022 | 11:43
Malatya merkezli uyuşturucu operasyonunda 131 kilo eroin ele geçirildi | Video 01:03
Malatya merkezli uyuşturucu operasyonunda 131 kilo eroin ele geçirildi | Video 04.04.2022 | 11:26
Osmaniye’de güpegündüz otomobil hırsızlığı kamerada | Video 00:57
Osmaniye’de güpegündüz otomobil hırsızlığı kamerada | Video 04.04.2022 | 11:12
Karabük’te servis minibüsü alev topuna döndü | Video 00:34
Karabük'te servis minibüsü alev topuna döndü | Video 04.04.2022 | 11:30

İstanbul Beyoğlu Hasköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü 4 araca çaptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada ilk belirlemeye göre 3 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İstanbul Beyoğlu Hasköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü 4 araca çaptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada ilk belirlemeye göre 3 kişi yaralandı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA