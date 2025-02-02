Video Yaşam Beyoğlu'nda ikiz kardeşine “seni yine vuracağız" diyen husumetlisini silahla vurdu | Video
Beyoğlu'nda ikiz kardeşine “seni yine vuracağız

Beyoğlu'nda ikiz kardeşine “seni yine vuracağız" diyen husumetlisini silahla vurdu | Video

02.02.2025 | 10:47

Beyoğlu'nda yolda yürüyen Emirhan İ. (20) kendisini “seni yine vuracağız" diye tehdit eden husumetlisi Uğurcan Ö.'yü (23) darbetti. Olayı öğrenen Emirhan İ.'nin ikiz kardeşi Ümit İ. (20) ise Uğurcan Ö.'yü silahla dizinden vurarak yaraladı. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken gözaltına alınan ve toplamda 19 suç kaydı olduğu öğrenilen ikiz kardeşler tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 19 Ocak'ta saat 22.50 sıralarında Kulaksız Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçen yıl Uğurcan Ö.'nün akrabaları tarafından silahlı saldırıya uğrayarak yaralanan Emirhan İ., yolda Uğurcan Ö. ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmada Uğurcan Ö., Emirhan İ.'ye "seni yine vuracağızö diyerek tehdit edince darbedildi. Olayın ardından taraflar ayrılırken, yaşananları öğrenen Emirhan İ.'nin ikiz kardeşi Ümit İ., Uğurcan Ö.'yü silahla dizinden yaraladı.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI
Olayın ardından yaralı Uğurcan Ö., ihbar üzeri olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda Emirhan İ.'nin Uğurcan Ö.'yü darbettiğini ardından da ikiz kardeşi Ümit İ.'nin silahla ateş açarak yaraladığı tespit edildi.

İKİZ KARDEŞLERİN 19 SUÇ KAYDI ÇIKTI
Devam eden çalışmalarda Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Emirhan İ.'yi evinde ikiz kardeşi Ümit İ.'yi ise saklandığı akrabasının evinde olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan iki kardeş, emniyette ifadesi alınarak adliyeye sevk edildi. İkiz kardeşler 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken poliste toplam 19 suç kayıtları olduğu öğrenildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Müzik seçme meselesi kavgaya dönüştü: Hakaret ve küfür havada uçuştu | Video 00:40
Müzik seçme meselesi kavgaya dönüştü: Hakaret ve küfür havada uçuştu | Video 02.02.2025 | 12:12
Engelli oğullarını darbeden çift, gözaltına alındı | Video 00:53
Engelli oğullarını darbeden çift, gözaltına alındı | Video 02.02.2025 | 10:48
Minibüs şoförleri yarıştı; hamile yolcu ’stres yüzünden doğuracağım’ diyerek indi | Video 02:27
Minibüs şoförleri yarıştı; hamile yolcu 'stres yüzünden doğuracağım' diyerek indi | Video 02.02.2025 | 10:48
İstanbul’da tekme ve yumruklu trafik kavgaları kamerada | Video 01:43
İstanbul'da tekme ve yumruklu trafik kavgaları kamerada | Video 02.02.2025 | 10:48
Beyoğlu’nda ikiz kardeşine seni yine vuracağız diyen husumetlisini silahla vurdu | Video 02:33
Beyoğlu'nda ikiz kardeşine “seni yine vuracağız" diyen husumetlisini silahla vurdu | Video 02.02.2025 | 10:47
Kendisini bıçaklayan eski kocasını mahallelinin elinden aldı | Video 01:45
Kendisini bıçaklayan eski kocasını mahallelinin elinden aldı | Video 02.02.2025 | 09:43
Çıldır Gölü’nün donan yüzeyinde milli sporculardan nefes kesen gösteri | Video 05:06
Çıldır Gölü'nün donan yüzeyinde milli sporculardan nefes kesen gösteri | Video 02.02.2025 | 09:43
6 gezegenin yan yana sıralanması Bitlis’te görüntülendi | Video 01:13
6 gezegenin yan yana sıralanması Bitlis'te görüntülendi | Video 02.02.2025 | 09:42
Eğlence merkezindeki kavga hastanede devam etti: 3 yaralı | Video 01:00
Eğlence merkezindeki kavga hastanede devam etti: 3 yaralı | Video 02.02.2025 | 08:40
Yenidoğan Çetesi’nin örgüt yöneticisi İlker Gönen cezaevinde intihar etti | Video 04:47
Yenidoğan Çetesi'nin örgüt yöneticisi İlker Gönen cezaevinde intihar etti | Video 02.02.2025 | 08:40
Kırıkkale’de Ay ve Venüs bir arada böyle görüntülendi | Video 00:39
Kırıkkale'de Ay ve Venüs bir arada böyle görüntülendi | Video 02.02.2025 | 08:40
Köprüden uçan tırın sürücüsü aracı bırakıp kayıplara karıştı | Video 02:25
Köprüden uçan tırın sürücüsü aracı bırakıp kayıplara karıştı | Video 02.02.2025 | 08:39
Kazazede yakınları önce ambulansa sonra itfaiyeye saldırdı | Video 04:27
Kazazede yakınları önce ambulansa sonra itfaiyeye saldırdı | Video 02.02.2025 | 08:39
Ankara’da 3 milyon lira değerinde tarihi eser ele geçirildi; 2 gözaltı | Video 00:39
Ankara'da 3 milyon lira değerinde tarihi eser ele geçirildi; 2 gözaltı | Video 01.02.2025 | 15:41
Diyarbakır’da ölümlü arazi kavgasının görüntüleri ortaya çıktı | Video 08:59
Diyarbakır'da ölümlü arazi kavgasının görüntüleri ortaya çıktı | Video 01.02.2025 | 14:36
Panel operasyonunda yakalanan şüphelilerden 44’ü tutuklandı | Video 01:02
"Panel" operasyonunda yakalanan şüphelilerden 44'ü tutuklandı | Video 01.02.2025 | 14:08
Motosikletle seyir halindeyken husumetlisine böyle kurşun yağdırdı! 2 şüpheli tutuklandı | Video 01:46
Motosikletle seyir halindeyken husumetlisine böyle kurşun yağdırdı! 2 şüpheli tutuklandı | Video 01.02.2025 | 14:03
Jandarmadan zehir tacirlerine darbe | Video 01:06
Jandarmadan zehir tacirlerine darbe | Video 01.02.2025 | 13:41
3 bilezik için komşularını öldürüp çuvala koyan 2 kadın tutuklandı | Video 01:52
3 bilezik için komşularını öldürüp çuvala koyan 2 kadın tutuklandı | Video 01.02.2025 | 13:40
Zincirlikuyu’da metrobüsten dumanlar yükseldi, yolcular tahliye edildi | Video 00:20
Zincirlikuyu’da metrobüsten dumanlar yükseldi, yolcular tahliye edildi | Video 01.02.2025 | 13:40

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA