Beyoğlu'nda ilginç anlar: Scooter ile çamaşır makinesi taşıdılar! O anlar kamerada | Video
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BEYOĞLU'nda tek kişilik elektrikli scooter ile çamaşır makinesi taşıyan üç kişi cep telefonu ile görüntülendi. Bir başkası da mobilet ile tek kişilik koltuk taşıdı.
O ANLAR KAMERADA
O anlar ise bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, scootere yüklenen çamaşır makinesinin sokakta taşınması görülüyor. Bir kişi scooteri kontrol ederken diğerleri de çamaşır makinesini tutuyor.
Bir başka olayda ise mobilet sürücüsü kafasına koyduğu tek kişilik koltuğu taşıdı. İlginç görüntülerin oluştuğu olayda sürücü bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar da cep telefonu ile görüntülendi.