Beyoğlu'nda inşaat deposunda yangın | Video

İstanbul Beyoğlu'nda bir inşaatın depo kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. yangında yaralananlar olurken olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İstanbul Beyoğlu'nda bir inşaatın depo kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. yangında yaralananlar olurken olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.