Video Yaşam Beyoğlu’nda kadının taksici tarafından darp edildiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video
Beyoğlu’nda kadının taksici tarafından darp edildiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video

Beyoğlu’nda kadının taksici tarafından darp edildiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video

22.07.2023 | 18:13

Beyoğlu’nda ticari taksicinin kadın müşterisini darp ettiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı.

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