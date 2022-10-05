Video Yaşam Beyoğlu'nda kadınlara tacizi engelleyenlere silahla saldıran 2 şüpheli tutuklandı | Video
Beyoğlu'nda kadınlara tacizi engelleyenlere silahla saldıran 2 şüpheli tutuklandı | Video

Beyoğlu'nda kadınlara tacizi engelleyenlere silahla saldıran 2 şüpheli tutuklandı | Video

05.10.2022 | 10:08

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Beyoğlu'nda taciz edildikleri iddiasıyla markete sığınan kadınlara yardım edenlere silahla saldıran 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Olay, 3 Ekim'de saat 10.00 sıralarında Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, alkollü iki şahıs, yabancı uyruklu kadınları takip ederek rahatsızlık vermeye başlamış, Bunun üzerine iki kadın bir tekel bayiine sığınmıştı. Bayideki iki gencin kadınlara yardım etmesi üzerine taraflar arasında tartışma çıkmış, tartışmanın ardından 2 şahıs tehditler savurarak bayiden ayrılmıştı. Olaydan 1 saat sonra eline silah alıp bayiye gelen iki şahıs, dükkana ateş açmıştı.

TUTUKLANDILAR
Olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. İşlemleri tamamlanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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